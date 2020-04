Steve Fuller e a pandemia: o que não me mata torna-me mais forte

Steve Fuller é professor catedrático de Epistemologia Social do Departamento de Sociologia da Universidade Warwick, Reino Unido. É o autor de obras como Humanity 2.0: what it means to be human past, present and future (2011), Post-Truth: Knowledge as a Power Game (2018) e ainda em pré-publicação Nietzschean Meditations Untimely Thoughts at the Dawn of the Transhuman Era.

Continuar a ler