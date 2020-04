Os dias são diferentes. As noites, iguais

Desde o início da quarentena que sou avassalado por um sonho recorrente: atravesso a pé uma cidade que não conheço, deserta. São horas de caminhada nocturna numa viagem solitária, perdido por ruas e avenidas. Não sei em que cidade, país, continente ou hemisfério. Talvez este lugar fantasiado não seja mais do que a regurgitação de locais que visitei. Por vezes, sou atraído por alguns sons imperceptíveis ao fundo de uma rua. E lá vou eu, numa nova direcção. Não me tenho cruzado com ninguém nestes devaneios e mantenho-me sempre num silêncio rouco. Oiço apenas o bater do meu coração. Acordo sempre cansado. Ontem, talvez por causa dos batimentos, recordei-me de uma personagem de Pinter: o seu nome era Jimmy. Dizia que o escuro era a única coisa que tinha, que estava na boca dele e que o chupava. Chupava o escuro.

Nestes tempos de quarentena, o que separa estas noites do dia é a minha caneca de café. Há muito tempo atrás, um cigarro tinha essa propriedade. Mas deixei de fumar. E começo outra viagem, a do dia: pela manhã vejo a caixa de entrada do e-mail, envio respostas, leio os jornais diários que assino, e organizo as leituras e os milestones da escrita para esse dia, tudo por esta ordem. Em seguida, aguardo a conferência de imprensa da DGS enquanto escrevinho algumas ideias, imagens e frases num simples pedaço de papel que encontro pela casa. Sirvo-me de mais um pouco de café e sento-me em frente à televisão no mesmo silêncio rouco, na esperança que regressemos rapidamente aos dias felizes. Aguardo notícias do planalto (palavra que em mim espoleta sempre o Encontros Imediatos do 3.º Grau): vivemos em tempos “reais”, extraordinários, não-ficcionados. Almoço. A zona neutra do dia acontece quando trato da louça. A pulsação acalma, os batimentos tornam-se mais lentos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Durante a tarde tenho imensa companhia. Encontro-me a trabalhar na reescrita de um clássico russo, Tio Vânia de Anton Tchékhov, que estreará no final de Outubro na Casa das Artes de Famalicão. E é exactamente por isto que mantenho longos diálogos abertos com outros autores que fizeram o mesmo. E com as personagens. São conversas que ficam sempre inacabadas. Temos muito que dizer. E marcamos novo encontro para os dias seguintes…

Pelo final da tarde, dava uma caminhada. Gosto de apreciar a hora dourada. Agora não faço isso. Fico entretido a olhar para o vazio, ausente, a mordiscar nos cubos de gelo do gin tónico que preparei. Começa a ser o cerimonial do isolamento. É nessa altura que percebo que o elevador do prédio onde vivo nunca parou, vive suspenso num grande frenesim, todos os dias. Um fenómeno estranho para mim.

Noite. Janto com as notícias na televisão. Desligo a meio: os jornais da noite parecem-me intermináveis com este novo formato que tem por base um tom condescendente. Por hoje, não há mais nada a fazer. Agora, só penso que não quero entrar depressa naquela noite escura, de novo. Não quero chupar o escuro. Leio a biografia do Sam Shepard e aguardo a cidade desconhecida que encontro durante o sono.