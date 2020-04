Construir o nosso futuro comum

Seremos capazes de aprender a lição? A violência do embate da covid-19 pode abrir caminho a novos modelos de funcionamento da economia e da sociedade? Não há qualquer garantia de que tal aconteça. Um interessante texto publicado há dias por José Gil reporta-nos a mutação em curso nas subjetividades pessoais que estarão a ser substituídas por subjetividades virtuais, desterritorializadas, através das redes digitas. No entanto, a encruzilhada em que nos encontramos no nosso isolamento caseiro não nos permite captar qual o efetivo alcance desta vertigem, nem mesmo se estaremos ou não a ser direcionados para um outro conceito de modos de vida e de trabalho. Teremos capacidades cognitivas para aceitar ou meios para construir um modelo de sociedade radicalmente diferente? Ou apenas sonhamos em regressar à normalidade, ao nosso habitual conforto burguês? É cedo para se compreender plenamente o que aconteceu, na sociedade, na economia, nas representações subjetivas de cada um de nós, e as possibilidades quanto ao nosso futuro comum.

É importante, desde logo, colocar em planos diferentes o papel das instituições e do poder político, por um lado, e as orientações e atitudes dos cidadãos, por outro, apesar da sua estreita interconexão. Limito-me aqui a refletir sobre o contexto europeu e português, muito embora o problema seja global. Os cenários possíveis estão nesta altura todos em aberto. Mas não haverá futuro se não surgirem líderes que se revelem à altura dos novos desafios.

Vem a propósito invocar a história, recordando que as grandes viragens e ruturas do passado ocorreram quando as lideranças e instituições ousaram romper com tabus instalados, como aconteceu com vários protagonistas que emergiram no pós-II Guerra Mundial, como por exemplo na implementação do Plano Marshall. Os verdadeiros líderes são os que conseguem por os interesses dos povos acima das divergências políticas, e nesse virar de página a democracia americana deu o exemplo, respondendo ao desafio gigantesco de reconstruir a Europa. Não se tratou nem de generosidade nem de caridade, mas sim de visão estratégica. Como sabemos, foi esse plano de ajuda (o equivalente, hoje, a 118 mil milhões de euros) que esteve na génese da União Europeia e da República Federal da Alemanha. E, apesar de todas as dificuldades e insucessos ao longo dos últimos setenta anos, duvido que a história da Europa tivesse sido melhor se os EUA se tivessem remetido ao seu reduto, deixando o continente europeu à mercê de outros interesses expansionistas. Em parte, resultado do temor face à ameaça comunista da URSS, o sucesso do projeto deveu-se principalmente à visão de homens guiados por altos valores democráticos e amantes da liberdade, como o presidente Harry Truman e o secretário de Estado que daria o nome ao plano, general George Marshall. Ele e o seu subsecretário (Dean Acheson) percorreram o país em 1947 a explicar aos americanos a importância daquele programa para a Europa e o mundo, mas também para os EUA, antes de ser aprovado pelo congresso (o que ocorreria em março de 1948).

No atual contexto europeu, uma variável indispensável que deve ser equacionada refere-se ao papel do Estado na economia e que modelo – o atual ou outro – é possível adotar na escala nacional e transnacional, sabendo-se que na UE elas são indissociáveis. De um lado, temos as forças e poderes de cada Estado-nação, e do outro as regras, tratados e negociações em curso na União. Ou seja, é necessário perceber se o projeto europeu vai em frente e sai reforçado – para já na resposta à crise sanitária, mas a curto prazo na definição de um plano económico integrado – ou se insiste no aprofundamento das divisões e assimetrias, caminhando para o colapso. Embora ciente das dificuldades, riscos e resistências que todos conhecemos, sou daqueles que prefere ver o copo meio cheio do que meio vazio. A acreditar num futuro com mais coesão e mesmo numa Europa Federal parece evidente que esse projeto não se define por decreto nem no segredo dos gabinetes de Bruxelas. Haverá chantagens, ameaças e ruturas; e no fundo tudo dependerá, em última instância, das opiniões públicas. Ou seja, da capacidade dos eleitores e dos movimentos da sociedade civil exercerem a necessária pressão sobre os atuais governos, partidos e instituições.

A realidade da pandemia, com toda a devastação de vidas humanas que está a causar (e também a destruição de milhões de empregos), trouxe ao de cima de forma brutal a ameaça de um inimigo saído da natureza que impôs uma inesperada limpeza ambiental sobre os destroços humanos que deixa pelo caminho. Para além da repentina reciclagem da qualidade do ar, o vírus invisível empurrou a humanidade para um acantonamento geral, a clamar pelas necessidades mais básicas. Se as lutas climáticas já eram uma causa agregadora e mobilizadora, em especial junto da juventude internacional, este regresso obrigatório à simplicidade, ditado pelo medo, deverá fortalecer a importância da ecologia na elaboração de programas de desenvolvimento futuros. Para tal, é necessário; 1.º), que a sociedade civil saída deste flagelo desperte para o que é realmente importante e que atenue alguns dos seus vícios mais arreigados (consumismo, individualismo, ambições desmedidas, etc.); e 2.º), que as famílias políticas existentes saibam concertar divergências e gerar consensos mínimos no combate aos problemas sociais e ambientais, de hoje e de amanhã. Para além da defesa do ambiente, dois poderosos inimigos da democracia (embora momentaneamente enfraquecidos) poderão contribuir para aproximar as esquerdas: o paradigma neoliberal que domina a economia global e a expansão dos nacionalistas de extrema-direita. Acresce que, como atrás referi, o princípio do Estado na sua dimensão redistributiva e social irá sair por cima na fase pós-pandemia que vai seguir-se.

A empatia é o cimento da comunidade. E esta constrói-se mais na comoção humana de um olhar espontâneo do que pelo contacto anónimo de um ‘bite’ eletrónico

Na sequência do que acabo de referir importa repensar, em diferentes escalas, duas componentes fundamentais: reindustrialização e regionalização. Um dos efeitos psicossociais deste confinamento forçado será inevitavelmente o valor atribuído aos bens de primeira necessidade, e daí decorre que algumas das atividades tradicionais básicas, como a agricultura, a pecuária ou o fabrico de pão, por exemplo, têm agora melhores condições de ser revalorizadas. Daí que, num país como Portugal, ou em regiões ainda pautadas pela proximidade do imaginário rural, a ligação à terra, o valor da entreajuda em economias locais onde o sentido de pertença é mais forte, tais atmosferas possam oferecer-se como contextos de sociabilidade mais amigáveis, em particular se considerarmos que o apelo das grandes concentrações urbanas, pelo contrário, deverá sair enfraquecido desta intensa experiência de distanciamento social. Para além do reforço da digitalização, reindustrializar e descentralizar são prioridades que a crise acentua ainda mais.

Em suma, se, como alertou José Gil, a contraparte da desterritorialização é uma reterritorialização na esfera do ciberespaço, se é verdade que a reinvenção da comunidade tenderá a ganhar forma, não creio que isso decorra em exclusivo das redes ditas virtuais. O território, o espaço local e a terra recuperam valor, inclusive como esferas de partilha. Assim, ainda que com a pandemia as plataformas digitais se desdobrem para novas e inesperadas dimensões da vida social, não deixam de ser meios para o encontro e não um fim em si. Podem ajudar a novas dinâmicas de intervenção e ativismo, mas não anulam a importância vital da interação direta. A empatia é o cimento da comunidade. E esta constrói-se mais na comoção humana de um olhar espontâneo do que pelo contacto anónimo de um ‘bite’ eletrónico. Mesmo quando todos têm no bolso a ligação ao mundo digital, os momentos mais calorosos e emocionais trazem as pessoas à janela, batendo em tachos, aplaudindo os profissionais do SNS ou cantando e dançando em partilha direta com o vizinho do lado ou o prédio da frente.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico