PJ identifica invasor de aulas virtuais no Zoom

A unidade de combate ao cibercrime da Polícia Judiciária identificou um homem de 20 anos que invadia aulas virtuais na plataforma online Zoom, através do uso indevido de credenciais de acesso, para perturbar o seu normal funcionamento.

A identificação foi feita “em estreita articulação com o Ministério da Educação”, informa a PJ num comunicado divulgado este domingo.

A ocorrência deste ataques, “rapidamente comunicada pelo Ministério da Educação, permitiu vir a identificar e localizar o autor de tais factos, indivíduo este que não fazia parte das turmas, cujas aulas foram interrompidas, assumindo que o seu comportamento foi indevido e por isso se disponibilizou a apagar todos aqueles conteúdos que foram publicitados na Internet”, acrescenta a nota.

Por “livre iniciativa”, o homem de 20 anos “procedeu igualmente à eliminação de todas as suas contas em redes sociais, que estiveram na base desta atividade ilícita e pelas quais poderá vir a ser responsabilizado penal e civilmente”.

Como o PÚBLICO noticiou no sábado, a invasão de aulas na ferramenta online Zoom, e a publicação destes ataques em vídeos no YouTube, tornou-se frequente nas últimas semanas, num momento em que muitas escolas recorrem àquela plataforma para continuar a sua actividade lectiva, que não pode decorrer presencialmente devido à pandemia do novo coronavírus.

Na sexta-feira, a Fenprof anunciou que iria apresentar uma queixa à Procuradoria-Geral da República acerca destes ataques. A organização sindical de professores responsabilizou ainda o Governo por não dar “condições” aos docentes para a utilização em segurança de plataformas de aulas online.