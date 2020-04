Um mundo suspira por máscaras e outro respira dentro delas

Capa da Vogue Portugal, edição de Abril 2020: um casal beija-se, cada um deles com uma máscara cirúrgica a tapar-lhe parte da cara. É o beijo possível em tempos de covid-19. O título: Freedom on hold. No mês em que Portugal a deveria celebrar, a liberdade está suspensa. E a máscara é o símbolo disso.

