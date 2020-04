Da minha janela, não vejo a mudança da cidade lá fora. Não sinto a angústia das ruas vazias, do silêncio onde antes havia barulho de gente a viver a vida normal. Da minha janela, vejo o pedaço de rua que é só acesso às mesmas casas de sempre. Aqui não passa o trânsito da cidade, só chegam e partem os que cá vivem. E aí não noto diferenças em relação ao que éramos antes de um estado de emergência no moldar dos dias.

A perspectiva que tenho não é, por isso, a mesma daqueles que sentem na pele o silêncio dos carros que já não passam, das lojas que não abrem portas, das pessoas que já não calcorreiam as ruas a caminho de algum lugar. Daqui, tudo parece normal.

Mas não está, claro. Nada está normal. O sentimento de ausência de liberdade que se entranhou na pele, porque nos dizem para não sairmos (e não saímos), porque não podemos tocar, apertar, consolar, beijar, abraçar, “amassar”, arrancar o fôlego a quem queríamos (e não o fazemos), diz-nos todos os dias que nada, por enquanto, é normal.

Por causa disso, por estes dias, só os pássaros me parecem livres. Ninguém lhes decretou um qualquer confinamento e nenhum pedaço dos céus que atravessam ou das árvores em que pousam lhes foi vedado. E quando olho estas imagens, que são o mais próximo que podemos ter do que é a visão de um pássaro, pergunto-me se o mundo para eles parecerá assim tão anormal. Se a nossa ausência na paisagem fará assim tanta falta.

Aqui só faltamos nós. A geometria dos espaços continua igual. Faltam os nossos corpos nos campos de golfe, faltam os carros que conduzimos nas estradas. E nem sempre, como se vê. Há locais onde o trabalho não parou nem se fechou em casa, porque não pode, e as filas de camiões que também aqui estão são o sinal de que nem tudo mudou, de que esta espécie de suspensão de velhos hábitos que vivemos há-de acabar.

Se todos fôssemos pássaros e pudéssemos olhar assim, à distância, lá de cima, o chão, poderíamos estranhar a quietude, mas, no quadro geral, faria assim tanta diferença que as ruas não estivessem cheias? Olharíamos mais para a forma da estrada ou para o facto de não haver gente e viaturas a ocupar passeios e asfalto? As formas dos veículos que se amontoam, à espera, sem ter para onde ir, seriam substituídas por quê? E aquele areal vazio, quão estranhos nos pareceria, comparado com um dia em que o sol pudesse enchê-lo de gente, apetrechada de guarda-ventos e guarda-sóis coloridos?

Olho e volto a olhar. E, sim, penso que, se todos nós pudéssemos ser pássaros por umas horas e ver o mundo com esta distância, não ficaríamos certamente apenas presos às linhas e curvas da paisagem construída. Sentiríamos a nossa falta, dos pequenos pontos coloridos que atrapalham a quietude. As cidades não nos pareceriam as mesmas. E as cidades podem ser melhoradas, muito melhoradas, mais verdes, menos agressivas e caóticas, mas não são cidades sem gente. Se todos fôssemos pássaros por um dia, a perspectiva aérea não nos libertaria da angústia que tantos sentem por estarem encerrados atrás de paredes. Só a mostraria de outra perspectiva. E ficaríamos, na mesma, à espera de que esta anormalidade que hoje vivemos passe depressa.

