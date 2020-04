António Costa tem razão

1. António Costa endureceu as críticas aos países europeus que insistem em lidar com esta crise como lidaram com a crise financeira que rapidamente se transformou numa crise do euro e da própria União. Não poupa publicamente a Holanda que lidera esse grupo, com os governos da Áustria e da Finlândia a esconderem-se silenciosamente por trás. Poupa a Alemanha, que distingue dos outros três. Internamente, começam a ouvir-se algumas vozes críticas do comportamento do primeiro-ministro. Em dois sentidos. Primeiro, que o seu discurso é apenas para consumo interno. Segundo, que as coisas não se fazem assim na União Europeia e que ele deveria reservar as suas palavras mais duras para o segredo do Conselho Europeu. Podem parecer palavras razoáveis. Não são.

