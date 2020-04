Costa: “Quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS”

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro citou o fundador do partido para sublinhar a “força do PS”. “Como sempre aprendemos com Mário Soares, quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS. E agora que a luta está quente o PS vai em frente”, disse António Costa, numa mensagem de vídeo divulgada para assinalar os 47 anos do partido.

António Costa referiu-se ao momento da crise da pandemia que o país está a viver, depois do trabalho feito na passada legislatura.

"Nos últimos quatro anos fizemos um esforço extraordinário para tirar o país da crise em que estava, devolver esperança, devolver confiança, criámos 350 mil novos postos de trabalho, pela primeira vez no século conseguimos ter crescimento acima da média europeia, conseguimos no final do ano passado ter o primeiro excedente do nosso orçamento, conseguimos reduzir a dívida pública. E de repente um vírus pôs em causa, a ameaça tudo aquilo que construímos nos últimos quatro anos”, disse, tentando desfazer a ideia de que se regressou ao ponto zero da anterior crise económica.

“Até parece que vamos reconstruir do princípio. Mas não vamos. Mas não vamos porque temos de fazer uma coisa que não fizemos há quatro anos: combater o vírus e vencer a batalha. Graças ao nosso SNS estamos a vencer essa batalha”, disse, assumindo que a crise não é apenas de saúde.

"Esta batalha não ameaça só a saúde, põe em causa aquilo que construímos emprego, a economia e as nossas financias públicas. Agora, é também tempo de não só continuar a batalha pela nossa saúde pela nossa sobrevivência mas também para que a economia possa, de novo, repor a sua trajectória, sustentar emprego, repor emprego e construirmos, de novo, um esforço de relançamento”, afirmou.

Num vídeo com três minutos, António Costa começou por comparar o actual momento difícil que se vive no país como o da altura em que o PS foi fundado quando o país vivia num regime ditatorial. “Há 47 anos era também muito difícil, vivíamos uma ditadura, o PS nasceu para combater a ditadura e construir a liberdade e a democracia. E vencemos”, disse.

O secretário-geral do PS lembrou que a “liberdade foi dura de construir” assim como o “Estado de direito democrático” bem como “o processo de integração europeia”. E referiu-se a algumas das “lutas do PS” como o “Serviço Nacional de Saúde”, a “universalização das pensões”, “a todas prestações sociais”, “à modernização do país”, “um Estado mais amigo, mais responsável dos cidadãos”.