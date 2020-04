Race to Dinner: à mesa, elas tentam quebrar com o racismo – por 2500 dólares

A mesa de jantar é um clássico palco para as mais espectaculares conversas – e nunca se sabe qual é o tema que pode calhar na roda da sorte. A aposta mais segura (pelo menos, à boa moda portuguesa) é o futebol, que não precisa de grande coisa para aquecer o sangue e colocar os ânimos em polvorosa. Há quem decida, com os copos de champanhe ali pertinho, que aquele é o momento perfeito para anunciar o casamento e fazer o brinde. Do outro lado da barricada, temos ainda o tio que escolhe a hora da sopa para falar de doenças e tira o apetite ao resto da família. Regina Jackson, afro-americana, e Saira Rao, filha de imigrantes indianos, sentiram necessidade de elevar a fasquia – e criaram os jantares Race to Dinner, que custam 2500 dólares (pouco mais de 2200 euros), para mulheres brancas “confessarem o quão racistas são”.

Nascida em 1950, Regina lembra-se de crescer numa América “onde tudo era a preto e branco”. Nunca lhe saiu da memória a notícia do assassinato de Martin Luther King. Saira cresceu no Sul dos Estados Unidos e passou 40 anos a “tentar ser branca”. Agora, ocupa-se com o desmantelamento da sua “opressão interior” e a “descolonização” da sua mente. As duas conheceram-se em 2018, quando Saira se candidatou ao Congresso americano. “Uma das amigas brancas da Regina, que trabalhou na minha campanha, ficou chateadíssima comigo depois de eu me referir sarcasticamente a Beto O’Rourke como um ‘salvador branco’. Ficou farta de mim – mas disse que adorava combinar um jantar para discutirmos um bocadinho. Mulheres brancas fazem de tudo para assegurarem que são diferentes do resto das pessoas brancas”, conta a co-fundadora do projecto num e-mail ao P3.

Foi assim que nasceram as noites Race to Dinner, que acontecem sem uma periodicidade fixa (a equipa frisa que pode organizar “três serviços num mês e nenhum no mês seguinte”) em várias cidades dos EUA. Uma mulher branca, geralmente de classe média alta, preenche um formulário online para acolher um jantar com mais sete convivas. Quando estas chegam a metade do preço estabelecido, podem fazer o primeiro contacto para marcar a “consulta”. De vez em quando, o resto do dinheiro é assegurado ao estilo angariação de fundos: amigas e familiares oferecem um contributo, permitindo que a sessão aconteça. Finalmente, já em casa de uma das oito participantes, Regina e Saira convidam-nas a “admitirem com honestidade o seu racismo” – por mais escondido ou inconsciente que este possa ser. Este é um trabalho importante porque, sugerem, “não podes mudar o que não consegues reconhecer”.

Por estes dias, devido ao surto de covid-19, os jantares presenciais estão suspensos, mas a equipa tem dinamizado Race to Cocktails e Race to Coffee digitais, através de videoconferências na plataforma Zoom. “Para uma ‘consulta’ de uma hora com uma de nós, uma pessoa paga 300 dólares. Para uma conversa com as duas, paga 600.” E com esta involuntária transição para o digital, “qualquer mulher de qualquer parte do mundo pode inscrever-se, desde que saiba falar inglês”.

Foto Regina Jackson (à esquerda) e Saira Rao (no meio) desafiam as mulheres a partilharem pensamentos ou atitudes racistas que tiveram nos últimos tempos. Importa entender que "qualquer um pode mudar" mais do que apontar o dedo. Race to Dinner

“Qualquer um pode mudar”

No início, a controversa militante do Partido Democrata nem tinha grande interesse no projecto, lançado em Dezembro de 2018. “Estava farta de ouvir histórias de excepcionalidade moral de mulheres brancas”, atira. Mais tarde, mudou de ideias e decidiu responder ao desafio que lhe havia sido proposto informalmente pela amiga de Regina. Numa primeira refeição, falou-se de muita coisa. Escravatura, mentalidade colonizadora, racismo estrutural, desigualdades no mundo do trabalho. De vez em quando, ouvia-se um “nem todas as mulheres são assim” como resposta. “Essa amiga da Regina ficou louca. Chorou, berrou. Foi intenso.”

Intenso e “um descalabro”. Regina e Saira odiaram a experiência. O resto da mesa também não achou grande piada. Algumas das convidadas, revelou o jornal britânico The Guardian, sentiram que as duas organizadoras do evento passaram o tempo todo chateadas com elas – sem perceberem bem os motivos da frustração. Houve quem achasse Saira “desnecessariamente provocativa e divisória”. Houve quem dissesse que apresentava uma “versão distorcida da História” e deixava de fora “os factos que não se enquadravam na sua narrativa”. “A Trump da extrema-esquerda.”

O segundo acto aconteceu quando, em Janeiro de 2019, a amiga de Regina que desencadeou tudo isto, sempre a mesma improvável peça fulcral do puzzle, anunciou que “tinha mudado” e “finalmente percebia” o que de mais importante havia sido dito naquele conturbado jantar. Acolheu assim uma nova reunião – mas saiu pior a emenda que o soneto. “Foi uma das expressões de supremacia branca mais violentas que alguma vez vivi”, lembra Saira. “Uma mulher extremamente liberal começou a chorar. Disse que não tinha culpa de racismo nenhum e que a mãe ‘até costumava acolher meninos negros’ – só que estava sempre a chamar a Regina de nigger. Foi muito violento.”

Depois de má experiência atrás de má experiência, as criadoras mudaram o foco. “Nos primeiros jantares, falávamos acerca dos modos como o racismo nos tinha prejudicado. As nossas vivências pessoais. Agora, deixamos que a conversa fique por conta das mulheres brancas.” O ambiente descontrolado e quase ameaçador dos primeiros encontros deu lugar a um tipo de discussão em que as duas responsáveis apenas moderam a conversa. As participantes são “encorajadas a ‘escavar fundo’ e a considerar o seu racismo” – “em vez de simplesmente nos ouvirem a falar sobre o assunto”. Um ajuste fundamental na abordagem porque, comentam, “a mudança só vai acontecer se as mulheres conseguirem ter este tipo de conversas entre si”, sem qualquer tipo de intervenção exterior.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Num dos jantares, uma das mulheres admitiu que não olhava para mim ou para a Regina como iguais a ela, que não via os nossos filhos como iguais aos dos dela. Nós já sabíamos que ela pensava assim. Soube bem ouvi-la dizer aquilo em voz alta, daquela maneira, à frente de toda a gente”, recorda Saira. Quando as fundadoras da Race to Dinner sublinham que as participantes “são todas racistas por definição”, garantem que não querem procurar bodes expiatórios ou apontar o dedo. Prometem que “isto não é pessoal” e que apenas querem reflectir sobre o “racismo sistémico”. Salientam que “as pessoas brancas são participantes activas na manutenção da supremacia branca” se não a tentam contrariar – mas​ lembram igualmente que “qualquer um pode mudar”. “O processo de reconfigurar a minha própria mente só começou há uns anos”, assinala a antiga candidata ao Congresso. “É um caminho difícil de trilhar, mas é uma viagem que pode ser feita se houver vontade para isso.”

Mais populares A carregar...

Uma semana depois dos jantares (ou, nestes tempos, das conferências), Lisa Bond, uma mulher branca que faz parte da equipa, entra em contacto com as diversas participantes para conversar um pouco sobre o que foi dito e pensado à mesa. Com isto, avançam as co-criadoras, “as mulheres continuam a comunicar” — e pensam em conjunto nos “próximos passos a tomar”. O objectivo é que “elas possam dar continuidade ao trabalho começado pelos jantares”. Tudo para que, talvez, o racismo não volte à baila noutra mesa.