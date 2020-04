Derrick fotografa os amigos com o iPhone do pai e as cores do Gana

Fotografa com o iPhone do pai os amigos, jovens do Gana que posam para ele e "definem, provam e representam exactamente" o que Derrick Ofosu Boateng quer mostrar. "Como jovem fotógrafo africano, pretendo mudar as percepções erradas e a mentalidade sobre África, especialmente nos filmes e nas notícias. Quero que as minhas fotografias promovam o amor entre as pessoas", apresenta-se, ao P3.

Derrick, 21 anos, está decidido a capturar os "estilos de vida e as culturas ricas e extraordinárias que o resto do mundo se recusa a reconhecer". Anos depois de começar aleatoriamente a fotografar o que o rodeia em Acra, a capital do Gana, continua a preferir um telemóvel ao "peso e tamanho de uma câmara", diz o futuro fotógrafo profissional, que por agora usa o iPhone do pai.

Na colorida conta do Instagram onde exibe o seu trabalho, montou uma galeria com caras e objectos que lhe são familiares, unidos em situações que lhe saem da imaginação. Os amigos seguram melancias, guitarras, pandeiros, camisas, copos de sumo de laranja, jerricãs de plástico e remendam redes de pesca juntos. Relaxam na praia, cortam o cabelo, vão a pé ou de bicicleta para a escola, riem-se, apoiam-se uns nos outros.

Por cima dos momentos mundanos, Derrick adiciona depois cores vibrantes no Photoshop. Muitas vezes, escolhe as que preenchem a bandeira do Gana. "O que mais me apaixona no meu país é o facto de ser uma das nações pacíficas do mundo. Também sinto que a prática da democracia é muito forte, aqui. Enquanto jovem ganês, não sei o que me desilude mais, mas terei de dizer que o desempregro tem sido um problema para a maioria dos licenciados que procuram trabalho." A terminar a faculdade, já se decidiu a ser fotógrafo, não largar o telemóvel e as cores irreais. "São elas que me permitem retratar a beleza para além da realidade."