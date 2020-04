Twin Peaks foi uma série sobre segredos. Saber quem matou Laura Palmer era o menor deles. Hoje o planeta tem pela frente um abismo cheio de mistérios. Perguntamos e o vento não responde. Como mataremos o causador da covid-19? Como sobreviveremos na sociedade pós-vírus? Da mesma forma que, há 30 anos, Twin Peaks mudou a história da televisão, a covid-19 poderá transformar a forma como olhamos para o mundo e para nós próprios. Ou não. Há coisas em comum. Twin Peaks era uma vila industrial que se dedicava quase totalmente à indústria da extracção de madeira. A sua vida económica, de um momento para o outro, ficou moribunda. E descobre-se perdida, no meio de uma estranha luta entre o Bem e o Mal.

O mundo será uma Twin Peaks global? E, Portugal, com a doença da sua indústria de extracção, o turismo, poderá ficar desorientado e frágil? O agente Dale Cooper não nos poderá ajudar. Twin Peaks nunca foi um mistério para ser resolvido. Foi um disfarce para que puséssemos os neurónios a funcionar, procurando respostas. Não basta saber quem matou Laura Palmer. É preciso saber que economia portuguesa florescerá depois da pandemia. E em que sociedade viveremos.

Não faltam charadas dentro de enigmas por responder. Muitos esperam as respostas do sr. Pedro Siza Vieira, que, quando foi escolhido pelo sr. António Costa para ofuscar o sr. Mário Centeno, parecia o czar de todos os portugais. A economia (e os “negócios”) substituiriam as finanças. Aguardava-se o milagre das rosas. Ou o maná vindo do céu. Nada disso. Caiu um tijolo. No início da crise da covid-19, o sr. Siza Vieira anunciou um pacote de medidas económicas escanzeladas. Não convenceram. Esqueciam, sobretudo, as necessidades específicas de um país onde a grande parte das empresas é PME e onde os trabalhadores foram empurrados para a falácia de serem “empresários” a recibo verde.

Agora que essa entidade filantrópica que é o FMI já veio dizer que esta é a maior crise desde a Grande Depressão e que a economia portuguesa cairá 8% este ano, esperam-se estratégias e não tácticas. O sr. Costa e o sr. Siza Vieira escutaram, nestes últimos dias, dezenas de opiniões, por certo sensatas, sobre como retomar a actividade económica. A grande dúvida é se realmente quiseram ouvir algo sobre o modelo económico do futuro. Ou se tinham auscultadores nos ouvidos e escutavam a canção ligeira do costume. Ninguém espera um novo relatório Porter. Mas espera-se uma estratégia coerente com os previsíveis novos tempos. Uma das fragilidades de hoje da nossa economia é a aposta cega no turismo como locomotiva. Qualquer acontecimento inesperado é um soco do sr. Mike Tyson em todas as certezas. Foi o que aconteceu. Quando a sra. Ursula von der Leyen vem dizer que ninguém deve planear as suas férias de Verão, está a recomendar aos habitantes do centro e do Norte da Europa que não se desloquem para o Sul. E nos próximos Verões, como será, com mais fronteiras, muita desconfiança, companhias aéreas falidas? Face a isso, o sr. António Costa já veio dizer que o aeroporto do Montijo é para manter, mesmo sabendo que o sector da aviação está em choque traumático, como é evidente na TAP. É sensato esse atentado ao ambiente? É claro que, daqui a uns meses, tudo poderá mudar. Lisboa põe, mas, como no futebol, Berlim dispõe. Não haverá austeridade, como parece acreditar o Governo? Abaixo, uma ilustração de “O Zé”, de 1912, explica tudo.

Se a isto juntarmos a incógnita de quais serão as consequências das necessidades de financiamento de Portugal nos próximos anos, tudo é um mistério. A UE não deixou ainda de falar no controlo de custos na saúde. E as agências de rating, essas deusas da Hollywood financeira, como se comportarão perante mais um montão de dívida para juntar à que já temos? Dançarão connosco ou comprarão uma guilhotina?

É preciso uma válvula de escape. Rápida. Isso não invalida que a Europa esteja enferma. Há dias, o filósofo Alain Touraine, numa entrevista ao El País, fazia as comparações: “Talvez o mesmo sentimento existisse durante a crise de 1929. Eu nasci um pouco antes: tudo desaparecia e não havia ninguém, nem à esquerda nem nos governos. Mas é verdade que o vazio foi rapidamente preenchido pelo senhor Hitler. O que mais me impressiona agora, como sociólogo e historiador do presente, é que há muito tempo que eu não sentia esse vazio.” É esse vazio, de líderes e ideias, que será, após o debelar da crise, o mais preocupante.

O valor da vida Em 1949, os norte-americanos viviam aterrados. Acreditavam que a União Soviética lançaria armas atómicas sobre os EUA. Em pânico, a Casa Branca pediu a especialistas da Rand Corporation que elaborassem uma estratégia de defesa. O plano era simples e idiota: o espaço aéreo americano deveria estar cheio de aviões pequenos no momento do ataque. Os mísseis soviéticos acertariam neles, produzindo menor dano do que se chegassem ao solo. Morreriam milhares de pilotos para salvar milhões de habitantes. O pretenso Da Vinci dos nossos tempos, o sr. Donald Trump, decidiu agora “castigar” a Organização Mundial de Saúde (independentemente dos erros desta) com o corte de fundos. Para salvar a sua pele, sacrifica milhões de seres humanos que recebem apoios de outros programas da OMS. Para quem só há “vencedores” e “perdedores”, percebe-se o quanto vale uma vida. Em Portugal, também se vive um desvario. Alguns responsáveis só vislumbram a covid-19. É grave, sem dúvida. Mas continuam a existir outros doentes, muitos deles com idêntica fragilidade. O valor de uma vida é igual. Não há uns mais iguais do que os outros.