A "nova normalidade"

As escolas perceberam que podem dar ensino sem ter de aturar alunos desrespeitadores e mal-educados. Por seu lado, os pais, habituados a despejar os filhos na escola, vêm-se forçados a ter o papel de educativo que sempre deviam ter assumido. (Salvo as excepções.) Fica aberto um caminho para um ensino misto entre o tecnológico e presencial.

As empresas perceberam que o teletrabalho funciona e vão reequacionar o tamanho das suas instalações. A par das empresas, também o Estado percebeu que a questão do teletrabalho funciona. Por outro lado, os funcionários perceberam que com o teletrabalho podem ter mais qualidade de vida, não perderem horas em engarrafamentos, gastar dinheiro em almoços, ter mais tempo em família, etc... Para o país voltar a laborar a uma velocidade de cruzeiro, o início da retoma da economia vai passar por estas novas realidades.

Um sem fim de coisas que agora as pessoas foram forçadas a aprender a fazer à distância, vai mudar hábitos e costumes.

Todos tiveram a oportunidade de aprender um novo sentido de igualdade. Para os que duvidavam ou mesmo pensavam o contrário… foram, e espero que o tenham sentido, iguais a todos os outros. Ainda está toda a gente a tentar perceber o que será essa “nova normalidade”. Ainda se apalpa o terreno para saber se não é pantanoso. Ninguém sabe como vai ser, pode-se apenas fazer extrapolações e especulações.

As pessoas vão retomar a vida, o dia-a-dia, com receio do próximo. O uso da máscara vai tornar-se parte integrante na nossa indumentária. A distância social irá passar a fazer parte do comportamento instintivo de cada um. Como será o comportamento das pessoas nos transportes públicos? Nos centros comerciais? Como serão almoços de amigos nos restaurantes? Ou os jantares de família? Como será a atitude das pessoas ao ir ao cinema ou ao teatro? Ou o aglomerado de pessoas nos estádios e nos festivais de música?

Estas questões que vagueiam no meu pensamento, com muitas dúvidas, poucas certezas, mas com grande esperança que se use esta adversidade para todos fazermos uma sociedade e um país melhor.

Miguel Rodeia, Lisboa

Luís Sepúlveda

Morreu O Velho que Lia Romances de Amor. Luís Sepúlveda, romancista e activista político chileno não resistiu à infecção vírica da covid-19, após isolamento profiláctico. O autor de A Lâmpada de Aladino e Encontro de Amor num País em Guerra honrou a Póvoa de Varzim ao participar no 21.-º Correntes D’Escritas, Encontro de Escritores de Expressão Ibérica. O antigo membro da guarda pessoal de Salvador Allende deixou-nos um exemplo de resistência a todas as formas de ditadura. O Poder dos Sonhos ilumina A Sombra do que Fomos.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Trump ou a imposição de uma nova (des)ordem

Penso em Donald Trump, presidente de um dos países mais poderosos do mundo. A decisão de cortar o financiamento à OMS, entre outras medidas, tais como não subscrever o acordo climático de Paris ou o proteccionismo económico de cariz nacionalista, revelam insensatez, egoísmo e uma tendência marcante de lutar contra o bem-comum, bem esse que é tão importante para a defesa da justiça e da paz!

José Alberto Oliveira, Porto

Aulas online

O ensino online foi uma boa resposta das escolas e dos professores à crise. Todavia não podemos permitir que o número de horas seja igual ao horário que estava em vigor na escola. O exagero de horas perante o computador é prejudicial e não há qualquer dúvida que a aula não presencial é totalmente diferente da presidencial. Por tudo isto, apelo ao ministro da Educação para que obrigue os diferentes agrupamentos a limitar o número de horas de aulas online para bem de todos os nossos alunos. A resposta das escolas e dos professores foi e é fantástica mas não pode haver exageros para que uma boa ideia não se transforme em algo perigoso.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora