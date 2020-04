Moçambique expulsa “Fuminho”, um dos narcotraficantes mais procurados no Brasil

O Ministério do Interior de Moçambique decidiu expulsar para o Brasil Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como “Fuminho”, um dos traficantes de droga mais procurados pela justiça brasileira, anunciou o Governo de Maputo.

“Fuminho”, detido na passada segunda-feira em Maputo, estava foragido há 21 anos. É um aliado próximo do líder de uma das mais poderosas facções criminosas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC), e suspeito de ter sido o financiador de um plano de resgate de Marcos Willians Camacho, conhecido como ‘Marcola’, o líder máximo do PCC, que está preso em Brasília.

Foto "Fuminho" vivia já há anos em Moçambique, depois de ter sido forçado a deixar a Bolívia pela Polícia Federal brasileira

Acreditava-se que geria o tráfico de cocaína e de armas a partir da Bolívia e do Paraguai para vários estados brasileiros controlados pelo PCC. Não será verdadeiramente membro da direcção da facção criminosa, mas um fornecedor importante de drogas e amigo próximo de Marcola, diz o site InSightCrime.

“Fuminho”, que deve a sua alcunha a um erro da polícia na leitura de uma mensagem trocada entre prisioneiros, em que era tratado por “Fininho”, foi já condenado por crimes de tráfico de droga, contra o património de instituições financeiras e de grandes empresas de logística, assim como por financiar a fuga de líderes de organizações criminosas.

“Aquando da entrada no território moçambicano, o cidadão Luiz Gomes de Jesus, também conhecido por Gilberto Aparecido dos Santos, não observou os procedimentos, e a entrada irregular no país é fundamento para expulsão administrativa”, lê-se num documento do Ministério do Interior moçambicano distribuído neste domingo à imprensa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Sobre o cidadão decaía um mandado internacional de captura emitido pelas autoridades brasileiras, devidamente notificado no sistema da Interpol e executado pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal”, acrescenta o documento.

“Fuminho” foi detido em Maputo na segunda-feira, quando regressava ao hotel onde estava hospedado depois de uma ida ao hospital para ser tratado a ferimentos numa perna. Na operação, coordenada pelas polícias de Moçambique, Brasil, Estados Unidos e Interpol, foram também detidos dois cidadãos nigerianos.

Segundo o jornal electrónico Club of Mozambique, “Fuminho” controlava o mercado moçambicano de estupefacientes e abastecia também o da África do Sul, onde se deslocava frequentemente.