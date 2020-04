Um domingo de sol na Marginal da Foz — em pleno estado de emergência

Muitas pessoas aproveitaram para passear ou fazer exercício físico na Marginal da Foz, no Porto, este domingo, apesar das regras ditadas pelo estado de emergência, em vigor até 2 de Maio. As restrições mantêm-se, nomeadamente o “dever geral de recolhimento domiciliário” a todos os cidadãos.

“Durante estes 15 dias – apesar do bom tempo lá fora – estamos nas mesmas circunstâncias em que estávamos até aqui”, relembrou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa a propósito do decreto de execução do terceiro período do estado de emergência.