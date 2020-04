Três meses depois, o futebol regressa a Wuhan

O Wuhan Zall, equipa da cidade onde o novo coronavírus foi descoberto e que conta com o futebolista português Daniel Carriço, regresso neste domingo a casa, depois de três meses em exílio, devido à pandemia de Covid-19. O regresso aos treinos está marcado para a próxima quarta-feira.

A equipa, que disputa o principal escalão do futebol chinês, esteve inicialmente em Espanha, onde realizou a pré-temporada, mas depois acabou por ficar retida no país ibérico, por causa do surto do novo coronavírus na Europa.

Os jogadores e equipa técnica, que inclui o português Miguel Matos, treinador de guarda-redes, regressaram à China em 16 de Março, mas foram impedidos de viajar para Wuhan e ficaram retidos na cidade de Shenzhen.

De acordo com as imagens publicadas na rede social chinesa Weibo, os jogadores, devidamente protegidos com mascaras, foram recebidos por alguns adeptos, que ofereceram coroas de flores e entoaram cânticos de apoio.

Em Janeiro, o defesa central Daniel Carriço abandonou o Sevilha, após sete temporadas no emblema espanhol, e assinou pelo Wuhan Zall, sexto classificado do último campeonato chinês.