Crise generalizada no futebol é forte ameaça para o FC Porto

As nuvens carregadas da crise do coronavírus ameaçam transformar-se numa tempestade perfeita para os cofres da SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do FC Porto. Se os “dragões” já projectavam para esta temporada uma perda de lucros na ordem dos 98,4%, tendo apresentado um resultado negativo de 51,9 milhões de euros no primeiro semestre da época, os efeitos da pandemia tornam o cenário bem mais dantesco. A somar a tudo isto, o clube vê vencer no próximo mês de Junho um empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros. No conjunto da I Liga, as perdas de receitas com a paragem competitiva rondarão os 100 milhões de euros.

Continuar a ler