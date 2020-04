Publicado juntamente com um outro texto em Abril de 1947, nos Cahiers de la Pléiade, com o título Os Arquivos da Peste, a Exortação aos Médicos da Peste foi provavelmente escrito por Albert Camus em 1941, seis anos antes da publicação de A Peste, sendo um dos trabalhos preparatórios desse livro. Com amável autorização dos herdeiros do autor e em parceria com a editora Livros do Brasil, é-nos possível dar a ler, pela primeira vez em Portugal, este texto ignorado, no qual o escritor dirige as suas recomendações aos médicos, no seu combate quotidiano contra a epidemia.