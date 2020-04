Quando a vida te dá ovnis, faz funk

Profusamente exposta nos livros “da especialidade” (i.é, ufologia), mas também trabalhada no cinema com o impacto popular que se conhece e, enfim, nas mais difusas teorias da conspiração, raramente a questão do aparecimento alienígena é colocada de uma perspectiva mais, digamos, revelatória. Que peso — que cruz? — carregará para a vida o homem a quem um dia calhar em sorte um close encounter of the third kind e ninguém acreditar na sua palavra? Zombado e humilhado, jamais compreendido, quem sabe se não mesmo hospitalizado, eis o que bem lhe poderá sair na rifa. No caso do americano Anthony Butler, mais conhecido por Prophet, o caso foi diferente (e o nome, Prophet, já diz alguma coisa sobre isso…) — nenhuma cruz ou temor, antes uma certa reserva do próprio em falar sobre o assunto, quase pedindo desculpa por isso.

