Festival de Jazz de Montreux cancelado

A pandemia da covid-19 fez mais uma vítima no cartaz cultural europeu. Desta vez, foi o Festival de Jazz de Montreux, o mais prestigiado evento musical da Suíça e um templo europeu deste e de outros géneros musicais, a ver-se cancelado. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela organização, que invocou também as restrições sanitárias estabelecidas pelo governo do país para a decisão.

Inicialmente agendado para decorrer de 3 a 18 de Julho próximo, o festival que, até este ano e desde 1967, nunca sofrera qualquer interrupção irá realizar-se de 2 a 17 de Julho de 2021.

No programa deste ano estavam anunciadas presenças de nomes como Lionel Richie, Black Pumas, Lenny Kravitz e Brittany Howard, que deverão manter-se no cartaz de 2021.

Recorde-se que Lionel Richie tem agendado um concerto em Portugal, anunciado para o dia 25 de Julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, na 17.ª edição do EDP CoolJazz. No mesmo dia, na Altice Arena, em Lisboa, Lenny Kravitz apresentar-se-á, no âmbito da sua Here To Love Tour. E o duo norte-americano Black Pumas tem estreia portuguesa igualmente anunciada, para o primeiro dia do Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés, um festival que se mantém agendado, à espera do desenvolvimento da pandemia – mesmo se já é conhecido o cancelamento da actuação de Taylor Swift.