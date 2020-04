Quatro crianças de centro de acolhimento em Santo Tirso com coronavírus

Quatro crianças, com idades entre os 4 e os 10 anos, do Centro de Acolhimento Temporário Renascer, em Santo Tirso, acusaram positivo nos testes de despistagem da covid-19 e foram este sábado transferidas para a Delegação da Cruz Vermelha local, numa operação coordenada entre a autarquia local e as autoridades sanitárias.

A decisão de retirar as quatro crianças do centro de acolhimento “foi tomada pela autoridade de saúde local, em resposta aos rastreios positivos confirmados pelos testes realizados a todos os utentes e funcionários daquela estrutura residencial da ASAS”, adianta a autarquia, numa nota de imprensa.

Das 20 crianças actualmente institucionalizadas naquele centro, “quatro tiveram resultados positivos ao teste, 15 deram negativo e, no caso de uma, foi inconclusivo”, acrescenta a comunicação da autarquia, que informa ainda que “também os 25 funcionários daquela estrutura foram rastreados, sendo que 23 deram negativo e dois esperam ainda o resultado do teste”.

Os testes em causa foram realizados na sexta-feira, “tendo as quatros crianças sido transferidas para o Centro Infantil da Cruz Vermelha, uma estrutura que está temporariamente fechada”, esclareceu o presidente da câmara, Alberto Costa, citado no documento.

Garantindo que o processo de transferência das crianças seguiu “as normas e recomendações da Direcção-Geral da Saúde para situações de emergência”, o autarca informou que “as crianças encontram-se bem” e que “irão ser acompanhadas diariamente pela autoridade de saúde e pela instituição”.

Acrescenta a comunicação da autarquia que o Centro de Acolhimento Temporário Renascer irá "manter-se em funcionamento, por orientação da autoridade de saúde local, havendo apenas lugar à higienização daquela estrutura que acolhe crianças em situação de risco”.

Portugal regista 687 mortos associados à covid-19 em 19.685 casos confirmados de infecção, segundo o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde sobre a pandemia.