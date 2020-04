Madeira: Freguesia de Câmara de Lobos em cerca sanitária

O Governo Regional da Madeira decretou esta tarde a criação de uma cerca sanitária à freguesia de Câmara de Lobos, no concelho com o mesmo nome, depois de terem sido confirmados, em apenas 24 horas, dez novos casos positivos de covid-19.

A cerca, explicou o presidente do executivo madeirense Miguel Albuquerque, começa às 00h deste domingo, prolonga-se por 15 dias e vai permitir o controlo sanitário daquela população.

São, continuou Albuquerque numa curta declaração sem direito a perguntas, medidas excepcionais que visam acautelar a saúde pública da população de Câmara de Lobos e de toda a Madeira.

“A freguesia de Câmara de Lobos encontra-se em situação epidemiológica potencial de transmissão local avançada, com elevado risco de surgimento de cadeias de transmissão, quer a nível local, quer a nível regional”, justificou o presidente madeirense, adiantando que a medida teve a concordância do presidente do município de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, e do representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto.

A freguesia de Câmara de Lobos, que faz fronteira a Oeste com o Funchal, conta com próximo de 18 mil habitantes.

Até sexta-feira, o arquipélago tinha registado 54 casos positivos de covid-19 e nenhum óbito. Números que revelavam um certo controlo da pandemia (os Açores tinham na mesma data 104 casos e quatro mortos), mas que face a estes novos desenvolvimentos podem disparar. Porque, adiantou Albuquerque ao início da tarde noutra videoconferência de imprensa, além dos dez casos confirmados, 40 pessoas que tiveram contacto com esses casos foram isoladas e aguardam o resultado dos testes.