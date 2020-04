Dezenas de idosos retirados de lar de Alverca onde há 58 casos positivos

Os 39 idosos utentes do lar da Misericórdia de Alverca com resultado negativo nos testes ao covid-19 vão ser retirados durante a tarde deste sábado. As decisões relativamente aos restantes 50 utentes da instituição só deverão ser tomadas ao final da tarde, depois de conhecidos os resultados aos testes efectuados na noite de ontem aos 20 utentes de um segundo espaço residencial para idosos da instituição alverquense.

Soube-se, já durante a madrugada deste sábado, que subiu para 58 o número de casos confirmados de infecção com o novo coronavírus entre os funcionários e utentes dos lares da Misericórdia de Alverca. O Hospital de Vila Franca de Xira recolheu, entretanto, amostras para fazer testes a mais 20 utentes que ainda não tinham sido avaliados. Só depois de serem conhecidos estes resultados é que a autoridade de saúde, a direcção da instituição e a Câmara de Vila Franca de Xira tomarão uma decisão final sobre a acomodação de todas as pessoas infectadas e não infectadas.

Alberto Mesquita, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, disse, ao princípio da tarde, que essa decisão só deverá ser tomada depois das 18h. Entretanto, os 19 funcionários da instituição alverquense com teste positivo foram colocados, ontem, em isolamento profiláctico e substituídos por mais alguns profissionais. A direcção da Misericórdia de Alverca foi insistindo na necessidade de tomar medidas para evacuar e desinfectar as instalações do lar principal. E, na sequência de sucessivas reuniões entre as autoridades de saúde, a Câmara de Vila Franca de Xira e os responsáveis da instituição, foi decidido avançar, já ao início da tarde deste sábado, com a operação de retirada dos 39 idosos não infectados, que estão no lar em espaços separados das pessoas com teste positivo.

Até ao momento, estão confirmados 39 testes positivos para a covid-19 a utentes do lar principal da instituição alverquense e 19 testes positivos a funcionários da mesma. Outros 51 testes a funcionários e utentes deram negativo.

A Associação de Assistência e Beneficência Misericórdia de Alverca (AABMA) tem duas unidades de acolhimento de idosos. No edifício principal estão 69 utentes, distribuídos por quatro pisos. Na unidade mais pequena ficam outros 20 utentes. No global, a AABMA tem 81 funcionários. Quase todos os casos positivos estão ligados ao lar principal, mas os cerca de 20 utentes do espaço residencial mais pequeno (dista 600 metros do maior) só foram testados na noite de ontem. Segundo fonte da direcção da AABMA, nenhum dos infectados apresentava sintomas da covid-19 e os funcionários afectados já entraram em situação de isolamento profiláctico em espaços indicados pela Câmara de Vila Franca de Xira.

Alberto Mesquita salientou que a realização de testes em lares de idosos tem sido uma preocupação no concelho, que já foram realizados testes na Misericórdia de Alhandra e na Casa São Pedro e que está, este sábado, a decorrer a recolha de amostras para teste no lar da Fundação CEBI. “Conseguimos, também, que a partir da próxima semana se venha a fazer testes a 1800 pessoas que estão em lares do concelho, entre utentes e funcionários”, concluiu o edil.