Austeridade? “Não dou uma resposta que amanhã não possa garantir”, responde Costa

O primeiro-ministro considera que “o país não precisa de austeridade, precisa de relançar a economia”, mas não dá uma resposta definitiva que não possa garantir no futuro. Em entrevista ao Expresso, António Costa revela algumas medidas que gostaria de tomar a 30 de Abril para se concretizem nas próximas semanas ou meses: reabertura do pré-escolar em Junho e das aulas presenciais do 11º e do 12º ano mas com horários desencontrados com os dos trabalhadores. Já as praias vão ter restrições para evitar uma “aglomeração” de pessoas.

Questionado sobre se admite que venha a ser necessário aplicar medidas de austeridade, o primeiro-ministro reiterou que “foi uma má ideia e seria uma má ideia” e que “o país não precisa de austeridade, precisa de relançar a economia”. Mas, depois de insistência por parte dos jornalistas, António Costa referiu o contexto da incerteza: “Já ando nisto há muitos anos para não dar hoje uma resposta que amanhã não possa garantir. E acho que há um factor fundamental para sairmos desta crise, que é mantermos confiança”.

Relativamente à recuperação da economia depois da crise sanitária, o primeiro-ministro referiu a necessidade de um plano assente “num fortíssimo plano de investimento” na ferrovia, nos hospitais. “Vamos ter um programa de emprego que permita absorver muita da mão-de-obra que ficou disponível”, disse.

Questionado sobre quem serão os seus parceiros de negociação – a esquerda ou o PSD – em torno do futuro orçamento rectificativo, António Costa referiu a necessidade do “mais largo consenso político possível” e aproveitou para afastar a ideia de bloco central: “Quando nem a noiva nem o noivo querem, não vale a pena insistir nessa proposta de casamento”.

O primeiro-ministro acredita que “passada esta fase dura” haverá também “a mesma capacidade de concertação social e política” para trabalhar na “recuperação da economia”. Essa concertação será à esquerda? “Já respondi a essa pergunta no dia em que apresentei a minha candidatura ao PS em 2014. Felizmente, o grau de concertação para responder a esta crise tem sido muito amplo — do ponto de vista social e político”, disse, elogiando a “postura” de Rui Rio.

Relativamente à reabertura das actividades económicas e lectivas, António Costa assume que gostaria de apresentar a 30 de Abril o “calendário de desconfinamento progressivo”, que ainda depende da evolução da pandemia, embora ressalvando que não haja sobreposição de universos abrangidos como os alunos do 11º e do 12º e as crianças das creches. No caso do secundário, a ideia é que “estudantes e professores e os trabalhadores não se cruzem nos transportes públicos, e manter “o maior número de pessoas possível em teletrabalho”. Os que optam por trabalhar presencialmente têm de o fazer alternadamente, uns “de manhã outros à tarde”, uns “numa semana, outros noutra”, sem avançar com o mês concreto para esse reinício. No pré-escolar, o primeiro-ministro disse que gostaria que já pudessem reiniciar a actividade pelo menos no período praia/campo, em Junho.

No caso da função pública, o primeiro-ministro referiu a necessidade de uso de acrílicos e de máscaras no atendimento ao público. Considerando que a “administração pública tem de dar o exemplo”, Costa anunciou que o início da reabertura será pelos serviços desconcentrados “só no fim pelas Lojas de Cidadão”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De qualquer forma, as medidas de reabertura vão implicar o uso obrigatório de máscaras nas escolas e nos transportes públicos.

Outra das certezas são as restrições nas praias em Agosto. “A aglomeração não vai poder existir. As autarquias e as capitanias vão ter de tomar as medidas necessárias para que possamos ir à praia sem que se verifique uma aglomeração, disse. Sobre o futebol, ainda estão a ser estudadas as soluções. “Pode ser à porta fechada ou só com os lugares cativos distribuídos pelo estádio”, disse, referindo que a proposta da Liga era para poder completar a época em Junho e Julho.

Assumindo que neste momento “está claramente em causa a sobrevivência e o futuro da União Europeia”, o chefe de Governo diferencia a posição da Alemanha de um grupo de países que junta Finlândia, Áustria, Holanda. “A Alemanha claramente não tem uma posição coincidente com nenhum desses países. E tem dado vários contributos importantes para construir uma posição conjunta”, afirmou, qualificando a postura de Berlim como “construtiva”.