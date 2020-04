Coronavírus, o Viajante Indesejável, explicado às crianças

Disponível no YouTube, Coronavírus, o Viajante Indesejável é uma curta animada de dois minutos, que foi criada por duas amigas para explicar brevemente às crianças o contexto actual do surto de covid-19. “Começámos a ver que havia uma excessiva informação sobre o coronavírus para os adultos, mas o que havia para as crianças estava em escassez”, conta ao P3 Tatiana Saavedra, realizadora do filme, em conjunto Maria Adriana Ventura.

O projecto inseriu-se no âmbito da Nó, a colectiva audiovisual de ambas, em que se dedicam a animações sobre educação e intervenção comunitária. Começaram a trabalhar no filme em Março, sem terem em vista qualquer lucro – “foi simplesmente algo que quisermos fazer”.

A realizadora de animação Julia Pott foi uma inspiração visual para o Viajante Indesejado – “a palete de cores que usa, também o ar meio naïve”. O vídeo, que pretende não ser excessivamente condescendente, nem pintar uma calamidade às crianças, está também disponível em inglês, espanhol e italiano. No horizonte podem estar novos filmes em que possam representar “outras realidades das crianças, explicar-lhes o que sentem com isto tudo”, explica a realizadora. Por agora, a curta-metragem já foi emitida no bloco de programas infantil da RTP 2, o Zig Zag.