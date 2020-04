Eu explico

Atribuem-se muitas histórias e citações a grandes nomes da ciência. Uma das minhas preferidas, independentemente de ser verdadeira ou lenda, é a de que um jornal Norte-Americano terá encomendado ao cosmólogo Carl Sagan um artigo de cinco mil caracteres sobre se haverá vida noutros planetas, ao qual o cientista enviou como resposta uma página inteira com a mesma frase: “Não sabemos! Não sabemos! Não sabemos!”.

Como eu gostaria que muitas pessoas actualmente seguissem este exemplo e se inibissem de publicar palpites, diagnósticos, prognósticos, gráficos sobre a covid-19, quando a resposta deveria ser: “Ninguém sabe!”

Vamos então responder corretamente a algumas questões:

- Quando vamos atingir o pico. Em que dia/semana? Não sabemos!

- Quando será seguro sairmos todos à rua/os estudantes voltarem às aulas presenciais? Não sabemos!

- Quem já apanhou covid-19 ficará imune e não pode voltar a ser infectado? Não sabemos!

- Quando teremos uma vacina? Uma única vacina será suficiente para toda a população mundial? Não sabemos!

Na realidade, o “Não sabemos” é a resposta curta. A resposta mais completa é: “Ainda não sabemos. Podemos fazer uma previsão, mas ela será tão falível que não constitui um exercício interessante nem muito útil!”

E porque não sabemos? Por duas razões principais: i) porque estamos a enfrentar um vírus até à data ainda desconhecido (chamemos-lhe “novo” para facilitar) e ii) porque estamos a assistir a uma interacção entre vírus e humanos influenciada por inúmeros factores que não controlamos.

Estamos perante várias áreas das ciências biológicas (virologia, imunologia, fisiologia, epidemiologia, ecologia, etc.) e temos que entender que o objecto de estudo da biologia –a Vida – é muito complexo e distinto. O valor de π é igual aqui e na China. Um átomo de hidrogénio é igual aqui e na Austrália. Mas nenhum rato é idêntico a outro, em Portugal e em qualquer desses países. Porque ainda que fossem geneticamente muito iguais, o ambiente que os rodeia é distinto e dezenas ou centenas de factores irão influenciar o seu comportamento.

E por isso, podemos criar cenários e fazer projecções, por comparação do vírus SARS-Cov-2 com outros coronavírus conhecidos; podemos comparar esta com outras epidemias, mas a realidade é que não sabemos se este vírus irá ter um comportamento semelhante ao de outras situações já conhecidas. Sabemos desde já, por comparação do material genético deste novo vírus isolado a partir de milhares de pessoas infetadas em todo o mundo, que os vírus que circulam em Portugal já não são geneticamente iguais aos que circulam na China e não são todos geneticamente iguais entre si. Serão essas diferenças significativas? Mais uma vez: Ainda não sabemos!

Mas então nunca vamos saber?

Sim, iremos ter respostas a todas essas perguntas. Iremos ter vacinas eficazes, muito provavelmente iremos ter medicamentos anti-virais mais eficazes e específicos. Mas para que isso aconteça são necessárias duas coisas fundamentais e interligadas: Tempo e Ciência.

É necessário tempo para perceber não só como se comporta o vírus em função da imunidade crescente da população, em função da temperatura, da humidade e de muitos outros factores ambientais, mas também tempo para percebermos qual o grau de eficácia das medidas implementadas pelos governantes nos diferentes países, e acima de tudo qual a capacidade dos cidadãos para cumprirem essas medidas. Basta que uma centena de pessoas potencialmente infetadas ignorem olimpicamente as medidas de distanciamento social e todas as projecções puramente matemáticas caem por terra, como temos assistido quase diariamente.

E é preciso Ciência porque tem sido ela que nos últimos séculos nos tem permitido vencer estes desafios (e chamo-lhes desafios para não aborrecer aqueles que, por qualquer razão, encaram de forma demasiadamente literal e repudiam a palavra “guerra”, embora depois utilizem calmamente expressões como “luta contra a epidemia” e “enfrentar esta batalha”). Foram as vacinas, os antibióticos, o diagnóstico molecular e tantos outros avanços que nos têm permitido e irão permitir encontrar as respostas para todas as nossas perguntas, que nos trarão a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Não serão as curas milagreiras das redes sociais divulgadas por alguém que sem qualquer evidência científica reclama saber mais do que todos os cientistas do mundo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por isso, vamos parar de adivinhar o comportamento de um vírus que não conhecemos, apenas com base em modelos matemáticos de utilidade incontestada, mas que não conseguem incluir na equação os múltiplos parâmetros que afastam a Biologia das ciências exatas. Vamos ser (muito) solidários com quem tem a difícil responsabilidade de tomar as decisões indispensáveis e vamos dar o tempo e os recursos necessários aos cientistas para que possam ajudar a chegar mais rapidamente às soluções desejadas. Concentremo-nos nisso e não em ficar felizes porque ao contrário de ontem e de amanhã, a nossa previsão do número de infetados hoje acertou.

E é esta a minha contribuição para explicar por que razão “Ainda não sabemos, e não ganhamos muito em tentar adivinhar”.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico