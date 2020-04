Regresso

Recuperar as nossas vidas será sem dúvida o desafio mais importante e que passará certamente pela saúde mas também pela economia e por voltar à normalidade sabendo que nada será como antes. Na economia, muito importante e esclarecedora a entrevista com o professor Sérgio Rebelo (edição de 14 de Abril do PÚBLICO), que de uma forma objectiva e clara nos diz que é fundamental tomar medidas para aliviar o sofrimento das famílias mais desprotegidas que mantenham empregos e preservem empresas viáveis para que a economia recupere quando a pandemia passar. Começar a abrir aos poucos a economia através de soluções criativas mas seguras é fundamental para evitar que os efeitos da paragem económica não comecem a ser superiores aos do vírus.

Luis Filipe Paisana, Lisboa

O pesadelo vai continuar, infelizmente

O pesadelo que todos estamos vivendo continua. Há dias tive o pensamento positivo de que tudo isto passaria e, em breve, voltaríamos à rua para uma vida normal. Mas não. Prevêem-se dias negros. A Organização Mundial de Saúde (OMS) referiu que a população mundial tem de se acostumar a esta “nova realidade” – o que é mortificador e desesperante -, pelo menos enquanto não surgir uma vacina eficaz, que, na melhor das hipóteses, só aparecerá dentro de 18 meses (18 meses !!?). O vírus, segundo a mesma OMS, não vai desaparecer até que não exista mais de metade da população mundial imunizada e enquanto isto não suceder, vai continuar a propagar-se de forma acelerada. Terrível, portanto, esta previsão. Ainda segundo a OMS, os países têm de arranjar mecanismos para interromper a transmissão da infecção e defender a população mais vulnerável. O uso das máscaras em grande escala será a opção, mas não significa que, usando-as, se possa viver despreocupado, fazendo o que se quer. Só as provas de diagnóstico em grande escala permitirão, de alguma forma, controlar a epidemia visto que ao se detectarem os infectados poder-se-á proceder ao seu isolamento e interromper, em princípio, a cadeia de transmissão do coronavírus. Por consequência, e com este panorama lúgubre, quando voltaremos aos tempos que se foram? Quando?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Máscaras

O Governo, através da Direcção-geral da Saúde e Ministério da Saúde, tem recomendado que não haja uso de máscaras na população em geral. Aparentemente bem, pois, diziam e faz sentido, apesar de poderem ter algum efeito positivo, simplesmente não havia máscaras para toda a população e ir-se-iam gastar máscaras essenciais para os serviços de saúde e outros fundamentais no tratamento e prevenção. Portanto , não se entende que haja agora uma alteração da indicação sem ter havido uma preparação prévia pelo Governo. Deveria ter incentivado, ou obrigado ao abrigo do estado de emergência, a indústria a produzir máscaras “comunitárias”, apenas depois faria a recomendação pública. Afinal não, recomenda ao mesmo tempo que anuncia que está a preparar normas! E que deverá haver máscaras no mercado dentro de duas semanas. Não deveria ter feito essa preparação há duas semanas?

Ricardo André, Loures