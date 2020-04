Segurança global da saúde - um apelo de inclusão de Taiwan

A ameaça de doenças infecciosas emergentes para a saúde global e a economia, comércio e turismo nunca diminuiu. As pandemias podem espalhar-se rapidamente pelo mundo devido à facilidade do transporte internacional. Entre os exemplos mais destacados estão a gripe espanhola de 1918, o surto de síndrome respiratória aguda grave (SARS) de 2003 e a gripe H1N1 de 2009. Intermitentemente, epidemias regionais graves, como a síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS) em 2012, ébola na África Ocidental em 2014 e o vírus zika na América Central e do Sul em 2016, também se manifestaram.

Hoje, uma nova forma de pneumonia que surgiu pela primeira vez em Wuhan, na China, no final de 2019 e depois foi classificada como doença de coronavírus 2019 (covid-19), causou uma pandemia global. No dia 8 de Abril de 2020, os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 1,35 milhões de pessoas foram confirmadas como portadoras da doença, com 79.235 mortes em 211 países/áreas/territórios. Taiwan não foi poupado.

Nos 17 anos desde que foi atingido com intensidade pelo surto de SARS, Taiwan tem estado em constante preparação para a ameaça de doenças infecciosas emergentes. Como resultado, quando as informações sobre um novo surto de pneumonia foram confirmadas pela primeira vez no dia 31 de Dezembro de 2019, Taiwan começou a implementar a quarentena a bordo de voos directos de Wuhan no mesmo dia.

No dia 2 de Janeiro de 2020, Taiwan estabeleceu uma equipa de resposta à doença e activou o Centro de Comando Epidémico Central (CECC) no dia 20 de Janeiro como uma entidade governamental de nível 3, actualizando-a para o nível 2 e nível 1 nos dias 23 de Janeiro e 27 de Fevereiro, respectivamente. O CECC é capaz de integrar efectivamente recursos de vários ministérios e investir totalmente na contenção da epidemia. No dia 9 de Abril, Taiwan já tinha testado um total de 42.315 pessoas, confirmando 380 casos, dos quais 54 eram indígenas, 326 importados e cinco óbitos; 80 pessoas saíram do hospital após testes negativos.

Apesar da sua proximidade com a China, Taiwan ficou em 123.º lugar entre 183 países em termos de casos confirmados por milhão de pessoas. Isso mostrou que os esforços agressivos de Taiwan para controlar a epidemia estão a funcionar.

A doença não conhece fronteiras. Em resposta à ameaça da epidemia COVID-19, Taiwan implementou planos dinâmicos relativos a medidas de quarentena nas fronteiras, incluindo quarentena a bordo, triagem de febre, declarações de saúde e uma quarentena doméstica de 14 dias para passageiros que chegam de países listados no Nível de Alerta 3. Além disso, Taiwan estabeleceu um sistema electrónico para quarentena de entrada, que permite que passageiros com um número de telemóvel local preencham informações de saúde via telemóvel. Será enviada a seguir uma declaração de saúde por mensagem de texto. Isso está ligado ao sistema de gestão de apoio de assistência comunitária, que permite que agências governamentais forneçam serviços de saúde e assistência médica.

O histórico de viagens dos indivíduos agora está armazenado no cartão do National Health Insurance (NHI) para alertar os médicos sobre possíveis casos e impedir a transmissão na comunidade. Para aqueles em quarentena ou isolamento residencial, o governo está a trabalhar com operadoras de telecomunicações para permitir o rastreamento GPS da sua localização. Os infractores da quarentena estão sujeitos a multas ou localização obrigatória de acordo com as leis e regulamentos relevantes, para impedir a transmissão.

Taiwan também aumentou a capacidade de testes de laboratório, expandiu o âmbito da sua vigilância e inspecções com base nas tendências da epidemia COVID-19 e testou novamente pessoas com maior risco que já haviam testado negativo, incluindo pacientes com sintomas graves de gripe, casos comunitários com alta infecções do tracto respiratório que já estavam monitorizadas e agrupar casos de infecções do tracto respiratório superior, para identificar casos suspeitos e realizar tratamento em enfermarias isoladas.

Enquanto isso, Taiwan designou 50 hospitais e centros médicos regionais e 167 hospitais e clínicas comunitárias para criar um sistema ordenado de testes. Esses hospitais e clínicas devem criar enfermarias ou áreas especiais; em princípio, os pacientes com covid-19 são isolados e tratados individualmente nessas enfermarias e áreas para prevenir infecções hospitalares. Além disso, Taiwan proibiu a exportação de máscaras cirúrgicas desde 24 de Janeiro, requisitou máscaras e ampliou a produção de máscaras domésticas para as alocar com mais eficácia. No dia 6 de Fevereiro, Taiwan lançou um sistema de racionamento baseado em nomes para compras de máscaras nas farmácias contratadas pelo NHI e nas agências locais de saúde pública. E adicionou um sistema de pedidos para máscaras no dia 12 de Março. Isso permite que as pessoas façam pedidos online e as levantem em lojas de conveniência. Essas medidas ajudaram-nos a obter uma alocação eficaz de recursos limitados e atender às necessidades de saúde, à prevenção de epidemias e às necessidades domésticas e industriais.

Uma crise num qualquer lugar rapidamente se torna num problema em todo lugar. A segurança global da saúde exige os esforços de todas as pessoas para garantir uma resposta ideal às ameaças e desafios à saúde pública. Taiwan, embora não seja membro da Organização Mundial de Saúde (OMS), não pode ficar sozinho e deve ser incluído na luta contra tais ameaças e desafios. Taiwan cumpriu suas responsabilidades como cidadão global e cumpriu o Regulamento Internacional de Saúde de 2005 (IRH 2005) ao notificar a OMS dos casos confirmados de covid-19.

Além disso, Taiwan comunicou com outros países como Japão, República da Coreia, Singapura, Malásia, Filipinas, Estados Unidos, Canadá, Itália, França, Suíça, Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Holanda, além do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, para compartilhar informações sobre casos confirmados, histórias de viagens e contactos dos pacientes e medidas de controle de fronteiras. Taiwan enviou a sequência genética do covid-19 para a Iniciativa Global sobre a Partilha de Todos os Dados de Gripe (GISAID). Taiwan trabalhou com parceiros globais para responder à ameaça da covid-19 para garantir que a saúde global não seja prejudicada pela falta de comunicação e transparência.

Se é realmente a missão da OMS garantir o mais alto padrão de saúde possível para todos os seres humanos, a OMS precisa de Taiwan, assim como Taiwan precisa da OMS. No entanto, há muito que Taiwan é excluída da OMS devido a considerações políticas. Isto tem sido lamentável, considerando tudo o que Taiwan poderia partilhar com o mundo graças à sua reconhecida experiência em saúde pública, sistema de saúde, seguro nacional de saúde e capacidade para realizar testes rápidos, além da investigação e fabrico de vacinas e medicamentos contra a covid-19.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também podemos partilhar os nossos métodos para analisar o vírus. Esperamos que, depois desta pandemia diminuir, a OMS compreenda verdadeiramente que as doenças infecciosas não conhecem fronteiras e que nenhum país deve ser excluído, para que não se torne uma lacuna importante na segurança da saúde global. A OMS não deve negligenciar a contribuição para a segurança global da saúde de qualquer nação.

Instamos a OMS e partes relacionadas a reconhecer as contribuições de longa data de Taiwan para a comunidade internacional nas áreas de saúde pública, prevenção de doenças e direito humano à saúde, e a incluir Taiwan na OMS e suas reuniões, mecanismos e actividades. Taiwan continuará a trabalhar com o resto do mundo para garantir que todos desfrutem do direito humano fundamental à saúde, conforme estipulado na Constituição da OMS. Ecoando o mantra dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030, de que ninguém deve ficar para trás.

Ministro da Saúde e Bem-Estar da República da China (Taiwan)