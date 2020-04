Trump incentiva protestos contra restrições da covid-19 em estados importantes para as eleições

O Presidente norte-americano, Donald Trump, incentivou directamente a população a revoltar-se contra medidas decretadas por governadores de três estados por causa do novo coronavírus, escrevendo no Twitter, em maiúsculas: “Libertem o Michigan! “Libertem o Minnesota!” e “Libertem a Virgínia”. Trata-se de três estados em que tem havido protestos contra as medidas de isolamento decretadas por governadores democratas e que são “swing states”, ou seja, podem votar republicano ou democrata nas eleições de Novembro.

JJ MacNab, investigadora do programa de extremismo da Universidade George Washington, resumiu, também no Twitter: “Trump está efectivamente a fomentar distúrbios em estados onde os governadores são democratas”.

Antes, o Presidente tinha já afirmado que os manifestantes contra estas medidas foram “muito responsáveis”. Alguns foram fotografados com armas, bandeiras da Confederação (dos 13 estados sulistas que defendiam a escravatura e lutaram contra a União, dos estados do Norte, na Guerra Civil entre 1861 e 1865​), outras de apoio a Trump, e palavras de ordem contra as medidas dizendo que estas não respeitam a constituição dos EUA.

Esta semana, Trump ameaçou reverter medidas decretadas pelos governadores, mas não tem poder para isso.

O Michigan tem sido um foco especial de protestos a favor do relaxamento das medidas de distanciamento social, que são das mais estritas no país. A governadora Gretchen Whitmer, que é vista como uma potencial vice do que será o candidato democrata à presidência, Joe Biden, prolongou as medidas até ao final de Abril.

Nas manifestações contra a governadora, alguns gritaram “lock her up!” [algo como “ponham-na na prisão”], as palavras de ordem que foram entoadas vezes sem conta contra a concorrente de Trump, Hillary Clinton, na campanha para as eleições de 2016.

O Presidente anunciou um plano para reabrir a economia dos estados, e alguns governadores disseram que só o fariam quando houvesse condições como terem um número de testes de despistagem da doença suficientes - um exemplo foi o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que se envolveu numa troca de galhardetes com Trump.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A estação de televisão NBC conta que vários grupos extremistas viram nos tweets de Trump apelando à “libertação” dos estados um apelo à luta. No Twitter, vários representantes de grupos pró-Trump que têm defendido um conflito armado, a que têm chamado “the boogaloo”. O uso do termo teve um pico nas redes sociais e fóruns como o 4chan depois dos tweets de Trump.

O governador do estado de Washington, Jay Inslee, condenou o apelo a “revolta interna”: “As declarações do Presidente encorajam acções ilegais e perigosas. Ele está a pôr milhões em risco de contrair a covid-19”, disse Inslee, também no Twitter. “Os seus apelos para ‘libertar’ estados podem levar a violência, já o vimos antes”, declarou Inslee.

Observadores de grupos de extrema-direita já tinham alertado para um aumento de actividade durante a pandemia.