Receitas saudáveis com #Cozinhaadentro

Receitas simples, saudáveis e muito saborosas. Este é o ponto de partida da rubrica Cozinha Adentro trazida a lume pelo espaço Bio & Saudável do Continente (do grupo Sonae, tal como o PÚBLICO), numa parceria com a SMEG Portugal.

Todos os dias, até 22 de Abril, directamente das cozinhas dos chefs que responderam ao desafio, há pratos de fazer crescer água na boca, para servir de inspiração às ementas destes dias. A ideia é simplificar, mantendo sempre as rotinas de uma dieta saudável.

Os directos são transmitidos nas redes sociais dos cozinheiros de serviço. Sábado, às 12h30, a bancada está por conta de Filipa Gomes. Até quarta-feira, seguem-se, respectivamente, as propostas de Mafalda Almeida (às 11h), Ana Monteiro (às 19h30), Filipa Mercês de Mello (às 19h30) e Bárbara Oliveira (às 19h30).

A rubrica está integrada no programa #MaisTempoBio do Bio & Saudável, que partilha diariamente dicas úteis como o processo de lavagem dos alimentos, actividades para fazer com as crianças, propostas “faça você mesmo”, receitas e exercício físico em casa.