Contos infantis na Salinha Online do D. Maria

A Salinha Online abre este sábado, às 11h, com A Grande Viagem do Pequeno Mi, uma história de Sandro William Junqueira interpretada pelo actor Luís Godinho. Domingo é a vez de ver e ouvir O País dos Contrários, escrito por José Eduardo Agualusa e com leitura de Victor Yovani.

A iniciativa, uma parceria do D. Maria II e do Grupo Ageas Portugal, pretende alimentar a imaginação e o pensamento das crianças dos 3 aos 8 anos, e das respectivas famílias, através de histórias e contos infantis transmitidos online no canal Vimeo e com acesso livre.

Repetir-se-á todos os sábados e domingos, sempre às 11h, com novas histórias e cenários, feitos a partir das casas dos vários actores que participam no projecto. Quem não conseguir assistir à hora marcada, pode ver e rever as leituras no catálogo virtual.

A Salinha Online faz parte do movimento D. Maria II em Casa, que incentiva os portugueses a ficar em reclusão e encurtar as distâncias, na companhia das produções que passaram pelo palco do teatro.