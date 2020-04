O Padrão dos Descobrimentos conta a sua história

Para não deixar em branco o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado este sábado, dia 18 de Abril, o Padrão dos Descobrimentos (Lisboa) propõe um programa em modo confinado.

Bem diferente da chamada monumental que todos os anos, por todo o país, nos é apresentada para celebrar este dia, a iniciativa mantém na agenda a importância de celebrar e valorizar os sítios históricos e, ao mesmo tempo, alertar para a necessidade da sua conservação e protecção.

Com os visitantes impedidos de se deslocarem ao monumento, vai o monumento a casa de cada um, por assim dizer.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No canal Vimeo do Padrão, estão disponíveis dois documentários (até às 24h do dia 19 de Abril): A Construção de um Símbolo, de Edgar Medina, sobre a história do padrão que é um dos ex-libris de Portugal, da autoria do arquitecto Cottinelli Telmo, e Breve História de Belém, “uma produção do Padrão dos Descobrimentos e da Videoteca Municipal, dirigida a um público mais jovem, que nos mostra a história do sítio mas também os vários espaços que podemos visitar na zona”.