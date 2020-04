Quem disse que o bacalhau assado não pode ser servido em lata?

Era bom se tudo na vida fosse assim tão simples: abrir uma lata e degustar um bacalhau assado na brasa ou um bacalhau com grão. Basta juntar uma bebida, para acompanhar. Um bocado de pão também cai bem, especialmente para nós, portugueses, que sentimos grande desconforto perante uma mesa que não tem um cesto de pão ao centro. As conservas de bacalhau da Liporfir nasceram da vontade de fazer chegar aos estrangeiros os pratos tradicionais portugueses à base do “fiel amigo”, mas o mercado interno não lhes ficou indiferente. A culpa deve ser da genuinidade do sabor conservado numa pequena lata de alumínio.

