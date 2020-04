Jorge Jesus eleito o melhor treinador da história do Flamengo

Jorge Jesus foi eleito o melhor treinador da história do Flamengo numa votação levada a cabo pelo site brasileiro Globoesporte nas últimas semanas. O técnico português recebeu 63,44% dos votos dos adeptos, bem à frente de Cláudio Coutinho, o segundo mais votado, com 15,13%. Carlinhos (10,2%), Paulo César Carpegiani (9,05%) e Flávio Costa (2,18%) fecharam o top-5.

Com 38 vitórias em 51 jogos oficiais, Jesus, que conquistou no clube do Rio de Janeiro a Taça Libertadores, o campeonato brasileiro, a Supertaça do Brasil, a Supertaça Sul-Americana e a Taça Guanabara, disse ser uma “honra ser escolhido pela Nação Rubro-negra como melhor treinador da história do Flamengo”.

Jesus, que se encontra em Portugal devido à pandemia da covid-19, que forçou a suspensão das competições no Brasil, acrescentou na sua página oficial do Instagram que o clube contou na “sua história com profissionais do mais alto nível nesta função, o que torna o resultado da eleição mais significativo”.

Para além dos adeptos, o treinador agradeceu “aos jogadores, pelo comprometimento e dedicação, companheiros de comissão técnica e à directoria, pela confiança” nos últimos nove meses.