Vasco Martins Costa e a DGEMN

Nestes tempos ingratos de pandemia, estamos fechados em casa em contacto permanente com os mais próximos e com o mundo, mas alheados dessa franja cinzenta que fica no meio; aqueles amigos mais afastados com quem nos costumávamos cruzar na rua, no café, em reuniões de trabalho ou de quem tínhamos notícias por outros. Fui assim surpreendido, com duas ou três semanas de atraso, pela notícia da morte do Engenheiro Vasco Martins Costa (1942-2020), que foi o último Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Será redutor dizer apenas isto de Vasco Costa, mas foi nesta condição que o conheci e trabalhei de perto durante seis anos.

Continuar a ler