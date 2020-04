Waxahatchee e o som da sobriedade

Katie Crutchfield deixou o álcool em Junho de 2018. Foi depois de ter actuado no Primavera Sound de Barcelona. Ficou na cidade mais uns dias para se ambientar a essa nova realidade e, logo a seguir, actuou na versão do Porto do festival. Chama a esse dia “o primeiro dia inteiro” que esteve sóbria. “Penso bastante sobre Espanha e Portugal, nesses dias iniciais [da sobriedade]”, explica ao Ípsilon via Skype. O pretexto da conversa é Saint Cloud, o quinto álbum de Crutchfield como Waxahatchee, disco que nasce de uma reacção à digressão que a trouxe a Portugal e versa justamente sobre essa sobriedade.

