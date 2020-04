Na Orquestra do Norte, o timbre é de instabilidade financeira

Foi o “desespero” que levou músicos ocasionalmente requisitados pela Orquestra do Norte a anunciarem, há pouco mais de uma semana, que vários serviços prestados ainda não foram pagos. Um dos representantes do grupo, denominado Reforços Lesados da Orquestra do Norte, avançou ao PÚBLICO que a dívida respeita a 34 instrumentistas, ascendendo a um total de 25.500 euros; o recibo verde mais antigo data de Abril de 2019. “A partir daí, há recibos de todos os meses em atraso, à excepção do período de férias da orquestra”, salienta um dos músicos, optando por não se identificar, nem a qualquer outro membro do grupo. Atitude que visa “salvaguardar a possibilidade dos envolvidos continuarem a tocar na orquestra”, explica.

