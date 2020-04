Medeia Filmes homenageia Filipe Duarte com programação em streaming

O actor Filipe Duarte, que morreu esta sexta-feira, aos 46 anos, é homenageado com uma programação de cinema, em streaming gratuito, no site da exibidora Medeia, a decorrer até às 24h00 deste domingo, anunciou a produtora Leopardo Filmes.

Entre sexta-feira e domingo, serão exibidos os filmes A Outra Margem (2007), de Luís Filipe Rocha, que valeu a Filipe Duarte o prémio de Melhor Actor no Festival des Films du Monde, em Montreal, no Canadá, Entre os Dedos (2008), de Tiago Guedes e Frederico Serra, com o qual recebeu o Prémio de Melhor Actor no Festival de Cartagena, na Colômbia, e um Globo de Ouro SIC/Caras, e ainda Só por Acaso (2003), de Rita Nunes, uma produção televisiva vencedora do Prix Europa no Festival Berlim, em 2004.

A homenagem da exibidora e da produtora de Paulo Branco, com quem Filipe Duarte trabalhou em vários filmes, “visa um actor com um talento enorme”.

O comunicado divulgado pela exibidora recorda alguns desses projectos, como o mais recente, estreado no início de Março, Mosquito (2020), de João Nuno Pinto, Esta Noite (2008), de Werner Schroeter, Coisa Ruim (2006), de Tiago Guedes e Frederico Serra, e O Milagre Segundo Salomé (2004), de Mário Barroso.

“Recebi dele a mais bela oferta que um actor me pode fazer: dar vida ao ser imaginário que é a personagem com a sua própria vida humana”, disse o realizador Luís Filipe Rocha, citado pelo comunicado. “Não são muitos os actores que o conseguem fazer, por isso a memória dos que o fazem é a que mais perdura em mim ao longo dos anos”, prossegue a citação do realizador que trabalhou com Filipe Duarte em A Outra Margem e Cinzento e Negro (2015).

“Filipe Duarte era também, como todos os que com ele trabalharam, todos os que com ele se cruzaram testemunham, excepcional na sua generosidade, na sua solidariedade, na sua integridade. Um amigo, sempre com um sorriso largo no olhar”, conclui o cineasta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A produtora Leopardo Filmes, que recorda o trabalho de Filipe Duarte com Paulo Branco desde 2003, cita o poeta Herberto Helder, na recordação do actor: “Li algures que os gregos antigos não escreviam necrológios, quando alguém morria perguntavam apenas: tinha paixão?” O “sim” resulta do percurso exposto.

A Outra Margem, Entre os Dedos e Só por Acaso já estão disponíveis no site da exibidora do grupo de Paulo Branco.

Filipe Duarte morreu durante a madrugada de sexta-feira na sua residência em Cascais, vitimado por um enfarte.