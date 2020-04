Comic-Con de San Diego cancelada pela primeira vez em 50 anos

Lá como cá, e um pouco por todo o mundo: a Comic-Con de San Diego, na Califórnia, uma das maiores manifestações mundiais da cultura pop, e que no ano passado celebrou a 50.ª edição, não vai realizar-se este ano (estava prevista para ocorrer de 23 a 26 de Julho) e foi já remarcada para os dias 22 a 25 de Julho de 2021.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira pela organização, “com grande pesar”, em comunicado. A Comic-Con International explica que, “tendo em conta que numerosos visitantes compram os bilhetes e fazem os seus planos ano a ano”, e também o facto de a convenção ser parte importante nos negócios do sector, tentou atrasar a decisão sobre a edição deste ano, na expectativa de que “a preocupação com a covid-19 diminuísse até ao Verão”. Mas a comunicação feita na última terça-feira pelo governador da Califórnia, Gavin Newson, não deixou dúvidas: “Eventos de grande dimensão que mobilizem centenas e milhares de visitantes não estão permitidos no futuro próximo”, disse Newson, citado pela revista Variety.

“A monitorização continuada dos responsáveis sanitários e as declarações do governador da Califórnia tornaram claro que não seria seguro manter os planos para este ano”, constatou a organização, que assim avançou para o adiamento da 51.ª Comic-Con, o que acontece, realça, “pela primeira vez nos 50 anos de história” desta celebração anual da cultura pop.

“Momentos extraordinários exigem medidas extraordinárias, e ainda que estejamos tristes por sermos obrigados a tomar esta decisão, sabemos que ela é a mais correcta”, disse o porta-voz da Comic-Con, David Glanzer, citado pela agência Efe. “Esperamos, com ansiedade, pelo momento em que todos nos voltemos a encontrar para partilharmos aquilo de que gostamos”, acrescentou.

A Comic-Con International adianta que os detentores de bilhetes e de contratos para a edição deste ano poderão mantê-los para 2021, ou então pedir a devolução dos gastos respectivos; e cada um deles receberá nos próximos dias um aviso por email com mais informação.

A pandemia da covid-19 tinha já obrigado ao adiamento da iniciativa irmã da convenção de San Diego, a WonderCon, que anualmente se realiza em Anaheim, cidade a cerca de 40 km a sudoeste de Los Angeles. A edição deste ano esteve prevista para ocorrer de 10 a 12 de Abril, e já tinha sido cancelada pela organização no dia 12 de Março – também só deverá regressar neste mês no próximo ano.

A Variety noticia também ter sido adiado o plano que apontava para a inauguração do Museu Comic-Con, que deveria abrir ao público antes da edição de 2021. A nova data deverá ser anunciada nos próximos meses.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O PÚBLICO foi consultar informação no site da Comic-Con Portugal, a versão nacional da iniciativa americana, e verificou que a 7.ª edição se mantém agendada para decorrer de 10 a 13 de Setembro, no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras. O gabinete de comunicação da convenção disse que, “até ao momento, mantém-se tudo igual”, mas que a situação está a ser avaliada pela organização.

A versão portuguesa deste encontro da cultura popular realiza-se em Algés desde 2018, depois de as primeiras quatro edições terem tido lugar na Exponor, em Matosinhos.

A iniciativa original, em San Diego, começou por ser, na década de 1970, um simples encontro para os amantes da BD, mas a feira foi crescendo e transformou-se num evento de grandes dimensões, virado para as diferentes expressões da cultura popular, do cinema à televisão, dos videojogos aos gadgets, das edições à roupa.