Excertos de entrevista à TVI 24, em 15.01.2020: “Segundo Graça Freitas, a transmissão entre pessoas apresenta uma ‘fraquíssima possibilidade’, sendo que um dos indicadores que deixa as autoridades tranquilas é o facto de os profissionais de saúde que trataram os doentes na China não terem adoecido.” A responsável sublinhou ainda que é diminuta a possibilidade de o vírus chegar a Portugal, recordando que terá já sido contido na China, estando circunscrito à cidade de Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, centro da China. A responsável admitiu ainda que a possibilidade de um contágio em massa deste coronavírus, colocada pela Organização Mundial da Saúde, é “um bocadinho excessiva”, porque não há “evidência de transmissão fácil entre humanos”.

A Dra. Graça Freitas tem um curriculum invejável no domínio da Saúde Pública, particularmente no que se refere ao exercício de diversos cargos de inegável importância profissional e social, embora nem sempre de grande visibilidade. Quando surgiu na ribalta, apresentou-se como uma pessoa irradiando simpatia e moderação, o seu discurso e os seus modos sugerindo uma segurança que só uma grande experiência e um elevado saber poderiam proporcionar. A Dra. Graça Freitas assessorou e veio a substituir o não menos respeitável Dr. Francisco George, sendo provavelmente sua discípula em matéria de Saúde Pública. Estou em crer que Portugal em parte lhes deve a glória de se situar no mundo entre os países com menor mortalidade infantil.

Este é o passado.

Regressemos então ao presente. Quando a Universidade do Minho assumiu por conta própria a iniciativa de encerrar as suas portas e outros países estavam a encerrar as escolas como medida de prevenção contra a epidemia que se avizinhava, assistiu-se na televisão a uma controversa prestação do Dr. Francisco George combatendo e criticando com toda a veemência estas iniciativas — para minutos depois, quando foi anunciado que o Governo deliberara encerrar todas as escolas, se ouvir da sua boca um inesperado assentimento que quase soube a um obediente elogio da medida acabada de anunciar.

Tal como uma sacerdotisa no alto do seu oráculo, a Dra. Graça Freitas emitiu uma série de imprudentes afirmações que poderiam ter tido as mais nefastas consequências

Na mesma linha, voltemos às declarações da Dra. Graça Freitas: “Os profissionais de saúde que trataram os doentes na China não terem adoecido”, “é diminuta a possibilidade de o vírus chegar a Portugal”, “não há evidência de transmissão fácil entre humanos”. Estas afirmações ouvidas à autoridade que investe as responsáveis funções de directora-geral da Saúde pressupõem um conhecimento profundo do que está a afirmar. Infelizmente, nos dias que se foram seguindo, a crua realidade desmentiu tudo o que esta autoridade dissera. Não basta alegar que a China sonegou informação sobre o que estava a passar-se. Tal como uma sacerdotisa no alto do seu oráculo, a Dra. Graça Freitas emitiu uma série de imprudentes afirmações que poderiam ter tido as mais nefastas consequências se a sociedade não se tivesse organizado à revelia das supostamente avisadas directrizes que não passavam de meras “opiniões pessoais” — e todos nós sabemos que a gripe se propaga por contágio.

Seguiu-se a polémica sobre o uso de máscaras. Parece que, em vez de afirmar que “o uso de máscara até pode ser prejudicial”, a Direcção-Geral da Saúde deveria ter afirmado, abertamente e com transparência, que as poucas máscaras que existissem no mercado deveriam ser reservadas para uso exclusivo dos profissionais de saúde e ensinado as populações a organizarem-se e produzirem as suas próprias máscaras. Mais uma vez, a realidade obrigou a Dra. Graça Freitas a desmentir, ainda que de forma pouco convincente, o que antes afirmara.

Parece estarmos a atingir o tão desejado patamar, o que leva a que se fale seriamente na eventualidade do regresso gradual à normalidade. Vamos entrar numa fase de enorme risco de assim se vir a dar início a uma segunda vaga da epidemia. Mais do que nunca, necessitaremos de orientações firmes e incontestáveis da parte das autoridades que irão acompanhar esta transição. Certamente não necessitamos de alguém que, como Trump, afirme que não imaginava que iríamos ser acometidos por uma pandemia destas proporções. Necessitamos, sim, de alguém que, como Obama, há mais de cinco anos previra que isto pudesse vir a acontecer, procurando assegurar as condições para que a população não fosse apanhada desprevenida. E agradece-se reconhecidamente à Dra. Graça Freitas o visível e incontestável esforço que tem heroicamente despendido para se apresentar à altura do tão importante cargo que há alguns meses lhe foi confiado.