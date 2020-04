Testes confirmam 51 casos de infecção no Lar da Misericórdia de Alverca

Testes 19 desenvolvidos pelo Hospital de Vila Franca de Xira concluíram que 51 utentes e funcionários do Lar da Misericórdia de Alverca estão infectados com o covid-19. A gravidade do contágio foi conhecida na tarde desta sexta-feira e as autoridades de saúde estão no local para avaliar as medidas a tomar com a direcção da instituição e a Câmara de Vila Franca de Xira.

Os responsáveis da Associação de Assistência e Beneficência Misericórdia de Alverca (AABMA) defendem a rápida evacuação das instalações para uma desinfecção total, que permita retomar o seu funcionamento dentro de alguns dias.

Os contornos dessa evacuação estão a ser avaliados entre as várias entidades envolvidas. Admite-se que a opção passe pela deslocação de utentes e funcionários infectados para espaços dos centros de acolhimento temporário de emergência (CATE) já criados no pavilhão do Futebol Clube de Alverca e no pavilhão multiusos de Vila Franca de Xira.

O PÚBLICO sabe que foram feitos testes a cerca de 140 utentes e funcionários e, segundo a TSF, que cita fonte da área da saúde, pelo menos 51 deram resultado positivo para a infecção com o covid-19.

A direcção da AABMA explica que não sabe com precisão qual é o número total e a identidade de todos os infectados porque a informação é dada pelas autoridades de saúde em primeira instância aos próprios e aos familiares dos idosos.

Sabe-se, porém, que quatro idosos utentes do Lar Misericórdia de Alverca actualmente internados no Hospital de Vila Franca de Xira estão infectados. Estarão, também, confirmados mais 47 casos entre as pessoas que permanecem no lar, 32 utentes e 15 funcionários.

O Lar da AABMA tem 69 utentes, com uma idade média bastante avançada, e 81 funcionários. A instituição gere, também, uma outra unidade mais pequena, vocacionada para a função de centro de dia, com cerca de três dezenas de utentes.

Medidas de contingência

Fonte da direcção da AABMA afiançou, ao PÚBLICO, que, desde o início de Março, foram tomadas todas as medidas de contingência, com os idosos a manterem-se no respectivo piso e a tomarem refeições nos quartos.

Foram, igualmente, criadas duas equipas de funcionários para funcionarem de forma rotativa durante duas semanas. A segunda equipa entrou em funções a 6 de Abril e os primeiros casos foram conhecidos no dia 12.

Segundo a mesma fonte, nenhum dos utentes ou funcionários revela sintomas de infecção e o problema só foi detectado porque duas utentes tiveram que ser assistidas no Hospital de Vila Franca de Xira – a primeira porque partiu as pernas e a segunda porque necessitou de uma transfusão sanguínea.

As duas utentes em causa têm 97 anos e não apresentavam quaisquer sintomas de infecção. Foi no hospital que lhe foram feitos testes para despistagem do covid-19, que se revelaram positivos. Desde então, desenvolveram-se os mecanismos para a realização de testes aos 140 utentes e funcionários do lar, que revelaram os resultados agora divulgados.

O lar (edifício de quatro pisos inaugurado em 2002) foi, também, objecto de acções de desinfecção. A direcção da AABMA apela também à concretização de uma operação que proporcione alternativas de permanência para que os funcionários actualmente em funções não sejam obrigados a voltar para junto das suas famílias nas próximas semanas.