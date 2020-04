O que precisa de saber hoje sobre a covid-19

O número de mortes associadas à covid-19 em Portugal até esta quinta-feira foi de 657, mais 28 do que as registadas no dia anterior. Mas talvez o valor mais animador do dia seja o da taxa de crescimento de novos casos de infecção e que foi o menor até ao momento: 1%, que corresponde a mais 181 casos. No total, estão confirmados 19.022 casos. De acordo com os números divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) estão 1284 pessoas internadas das quais 222 nos cuidados intensivos (menos sete do que na véspera). Leia mais aqui

Ovar deixa de estar confinado dentro de uma cerca sanitária. A decisão foi confirmada em reunião de Conselho de Ministros, na qual o Governo decidiu passar este concelho para um regime de isolamento menos restritivo. O município abandonará o estado de calamidade, regendo-se pelo estado de emergência nacional.

Foto O presidente da CM de Ovar Adriano Miranda

Na mesma reunião, que serviu para aprovar o decreto de execução do terceiro estado de emergência a vigorar no país e cujos detalhes encontra aqui, o Executivo decidiu também permitir a realização de celebrações comemorativas do 1.º de Maio ainda que condicionadas à existência de distanciamento social.

Para além disso, houve algumas decisões práticas para a vida dos cidadãos. Uma delas tem a ver com os cabeleireiros que irão novamente abrir ao público. Marcação prévia e imposição de um número limitado de pessoas dentro dos estabelecimentos são duas das regras que o sector terá de observar quando, em Maio, reabrir as portas.

Já o desporto será um dos últimos sectores a voltar à normalidade. Palavra do secretário de Estado.

Foto Os estádio portugueses ainda irão continuar vazios mais algum tempo Fernando Veludo

No capítulo do ensino universitário, o Governo quer que as universidades e os politécnicos comecem a preparar o regresso às aulas presenciais a partir do início de Maio. A retoma será gradual e deve começar pelas disciplinas práticas.

Lá fora

Uma das notícias mais preocupantes vem de África onde a Comissão Económica das Nações Unidas para África (ECA) disse que podem vir a morrer 300 mil pessoas.

Em Espanha, registaram-se 5252 novos casos de infecção nas últimas 24 horas, um aumento de 2,8% em relação ao dia anterior. Desde o início do surto de covid-19 no país foram infectadas 188.068 pessoas. Quanto a mortes, houve 585 pessoas nas últimas 24 horas, levando o total para 19.478.

França contabiliza 18.681 mortes por coronavírus, mais 761 do que na quinta-feira. Registaram-se mais 405 casos de infecção, aumentando o total para 109.252.

Já o Brasil regista até agora 2141 mortes provocadas pelo novo coronavírus, mais 217 do que na quinta-feira. São 33.682 os casos confirmados de infecção, mais 3257 que no dia anterior. Mas os números reais podem ser bem maiores.

Foto Alguns brasileiros com máscara protectora no rosto Bruno Kelly/Reuters

Enquanto o alastrar da pandemia continua a ser uma enorme preocupação em muitos pontos do globo, há países que começam a levantar algumas das restrições existentes à vida social.

Na frente económica

Na área económica, o confinamento generalizado que está a acontecer em Portugal tem levado a desigualdades entre aqueles que podem e aqueles que não podem adoptar o regime de teletrabalho e os mais jovens são os mais ameaçados pelo desemprego e pela pobreza.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto O sector da aviação é um dos mais afectados com a pandemia Mário Cruz/Lusa

No turismo, as pessoas com viagens organizadas por agências ou reservas em hotéis ou outros empreendimentos turísticos marcadas até 30 de Setembro ficaram a saber que só serão reembolsados em 2021.

Já quanto aos voos, o Governo português manteve a interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países de fora da União Europeia (UE), uma medida com várias excepções mas que durará pelo menos mais 30 dias a contar da meia-noite deste sábado.