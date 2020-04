De regresso, mas a outra normalidade

Aos poucos, o país começa lentamente a mover-se para uma nova normalidade e nos próximos tempos deve ser esse mesmo o principal sublinhado: o fim do estado de emergência não pode e não vai significar o regresso à vida que tínhamos antes de a epidemia ter virado o nosso quotidiano do avesso.

De derrota em derrota, o partido de Abril foi perdendo terreno contra o partido de Maio. Aqueles que acreditavam que ainda neste mês o Estado começaria – até forçado pelo garrote que vai encolhendo a economia – a aliviar medidas para que pudéssemos retomar a vida corrente têm hoje a derrota final, com a aprovação de um terceiro período de estado de emergência.

Dificilmente, mesmo com os números da saúde a sublinhar que fizemos muitas coisas bem e que não atingimos o estado de ruptura no Serviço Nacional de Saúde, poderia ser de outra forma. Por um lado, seria de uma total incoerência quem andou dias a fio a martelar a cabeça dos portugueses para a gravidade da situação mudar a agulha quando o número de infectados e de mortes ainda é o que é. Por outro lado, mesmo que na fria análise dos números eles se comecem a aproximar da tolerância com que uma sociedade pode conviver com uma doença, ainda não está criada a margem de segurança que nos garante que o esforço dedicado até agora não era completamente obliterado por um comportamento mais permissivo. Maio vence portanto, como o mês que terá a data – ou melhor, as datas, já que a recuperação será faseada – em que recuperamos alguma da nossa vida.

Se os portugueses continuarem a cumprir as regras estabelecidas – e há sempre o perigo de a sociedade civil se antecipar às decisões políticas, um pouco como aconteceu antes da declaração do estado de emergência –, o empenho dos políticos e dos especialistas deverá ser o de fazer todos perceberem que mesmo quando sairmos do isolamento doméstico, mesmo quando abandonarmos o teletrabalho, isso não pode significar, para já, o regresso ao normal de antes.

É imperioso um trabalho pedagógico que ajude as famílias, as empresas, as escolas, os espaços públicos e cada um de nós, na forma como nos relacionamos com os outros, a perceber que a defesa da saúde individual e pública está longe de terminar quando for levantado o estado de emergência. Enquanto não percebermos melhor o vírus, enquanto não tivermos uma vacina, temos de aprender a viver com ele. É esta a batalha que se segue.