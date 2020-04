StayArtHomePejac, o movimento que quer mudar o que vemos pela janela

Olha pela janela. O que vês? E se nos telhados, nos postes de electricidade ou nas ruas pudesses ver aquilo que quisesses? É isso mesmo que o artista de rua espanhol Pejac, conhecido pelo uso de silhuetas, propõe: transformar a paisagem que vemos, desenhando silhuetas nas nossas janelas. Baptizou o movimento de #StayArtHomePejac e desafia quem está em casa devido ao surto de covid-19 a participar.

“Sempre acreditei que todos temos um artista escondido dentro de nós e que, se lhe dermos um bom motivo, ele acaba por fazer coisas maravilhosas”, escreve Pejac no seu site. “Nestes dias estranhos de isolamento global, acredito que a criatividade pode ser uma das melhores terapias para lutar contra a ansiedade e o aborrecimento.”

Pejac já mostrou, na sua conta de Instagram, duas das suas obras: um pintor no cimo de um telhado e, a piscar o olho a Magritte, uma “chuva” de homens com um sobretudo vestido, um chapéu na cabeça e uma máscara na cara. E convida-nos a pegar nas canetas e nos pincéis.

Foto DR/Pejac

Foto DR/Pejac

A ideia é simples: basta observar o que rodeia a nossa casa e pensar num elemento que possa interagir com a paisagem que vemos. Depois de escolhido o elemento, o artista — que disponibilizou um pequeno tutorial em que explica todo o processo — aconselha a tirar uma fotografia (a nós próprios ou a outra pessoa) na posição desejada para o desenho. De seguida, basta colocar um papel por cima do telemóvel ou tablet e contornar a imagem. Assim que a silhueta esteja desenhada e recortada, basta colá-la na janela e voltar a contorná-la. E já está.

O artista já recebeu centenas de contribuições de diversos países. Espanha, Itália, França, Alemanha, Turquia, Estados Unidos, Índia ou Brasil são alguns dos locais que estão a ver as suas janelas ficarem preenchidas e com nova vida. Desde um grupo de pessoas que se senta num corrimão, um ciclista que faz truques em cima de um telhado, pessoas que tentam comunicar de uma casa para a outra ou uma sereia que nada no céu. Tudo vale neste desafio, onde só os caixilhos são o limite.

DR/elenagolubtsova.photo DR/ciyo.art DR/peldaul_lilian , DR/just_theglue,DR/just_theglue Fotogaleria DR/elenagolubtsova.photo