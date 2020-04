Prémio de inovação em saúde do i3S tem 20 mil euros para o combate à covid-19

A 3.ª edição do Prémio de Inovação em Saúde do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto vai ser dedicada à covid-19, nomeadamente, a encontrar “soluções impactantes” no combate ao vírus.

Em comunicado, o i3S adianta que o objectivo desta 3.ª edição do 3S Health Innovation Prize é que investigadores e empreendedores nacionais e internacionais apresentem “soluções impactantes” na pandemia no âmbito da prevenção e monitorização da doença, meios de diagnóstico, descoberta de compostos terapêuticos ou de vacinação.

Citado no documento, Hugo Prazeres, coordenador do gabinete de transferência de tecnologia do instituto da Universidade do Porto (UP), adianta que o prémio pretende “desafiar e mobilizar investigadores e empreendedores” a focarem “todas as suas capacidades neste problema, que inevitavelmente se tornou numa prioridade de saúde”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“É inegável que a humanidade está actualmente a travar uma guerra biológica natural com o SARS-CoV-2 e que a sociedade espera da investigação e inovação biomédicas um arsenal para combater o vírus”, refere o responsável, adiantando que o propósito do prémio é “impulsionar” o desenvolvimento de tecnologias, dispositivos médicos e compostos terapêuticos.

Segundo o instituto da UP, nesta edição, que, além do i3S, tem como patrocinadores a Tecnimed Group, Vallis Capital Partners e a Câmara Municipal do Porto, o prémio “perfaz um total de 20 mil euros”. “Os candidatos terão ainda a possibilidade de receber prémios sob a forma de produtos e serviços, atribuídos pelos parceiros desta edição, nomeadamente o gabinete de patentes Patentree, a Agência Nacional de Inovação, a Porto Business School e a Esfera Cúbica - Audiovisual Productions”, adianta o instituto.

Mais populares A carregar...

As candidaturas ao i3S Health Innovation Prize decorrem até ao dia 27 de Abril e, segundo o instituto, os vencedores deverão ser anunciados até ao dia 15 de Maio.