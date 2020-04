Lembras-te dos sons do dia-a-dia? Esta playlist é para matares saudades

Nem sempre nos dávamos conta, mas agora, limitados ao silêncio das nossas casas, percebemos como o nosso quotidiano estava preenchido por sons. Não lhes prestávamos atenção — às vezes até os silenciávamos com auriculares nos ouvidos —, mas as saudades já apertam.

Por isso, depois de ficarmos a conhecer um site que reúne sons de escritório, quisemos recuperar outros sons que faziam parte do nosso dia-a-dia. Criámos uma playlist no Spotify e convidamos-te a ouvi-la. Desde o movimento da cidade ao do café, o metro ou o comboio, um aeroporto ou um museu. Na lista, a que chamamos de Sons do quotidiano (para ouvir em quarentena), também incluímos o som do mar, o silêncio de uma sala onde só se ouve uma caneta a percorrer um papel, ou os secadores que ouvimos no cabeleireiro.

A ideia é matar saudades e relembrar rotinas — em casa, enquanto cumprimos o período de quarentena e lutamos contra o surto de covid-19. Por falar em saudades, também não nos queremos esquecer de como soa uma multidão a aplaudir ou de como sabe bem ouvir um cocktail a ser feito. E, para terminar, um brinde.