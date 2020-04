Devaneios em tempo de clausura

O cumprimento escrupuloso do estado de emergência, por virtude de um bichinho, aliás, tão bonito quanto perigoso, não é fácil. Na situação de solitário num apartamento de duas assoalhadas, que não de obcecada solidão, entre outras formas mais ou menos úteis de passar o tempo de clausura para evitar o monstro, inventei um exercício que, no princípio, me fez duvidar da minha sanidade mental perante a aparente inutilidade do mesmo – rearrumar os livros nas estantes de forma inversa, ou seja, no eixo dos y, na vertical, colocar os da prateleira de cima na de baixo e os das intermédias da parte inferior para a superior na mesma ordem; no eixo dos x, na horizontal, colocar os do segmento direito da estante no segmento esquerdo e os dos segmentos intermédios da esquerda para a direita na mesma ordem. Uma operação aparentemente tão trabalhosa quanto desnecessária, pois quanto à arrumação dos livros resultou tudo numa soma de resultado zero.

Só que Deus escreve direito por linhas tortas. Foi o caso, pois a operação, que grande trabalheira me deu, acabou por revelar-se com grande interesse. Permitiu um agradável voltar ao contacto com amigos que já não visitava há muito tempo, folheá-los com ternura e recordar o que aprendi e ou me diverti com os seus autores; depois, proporcionou-me escolher uns tantos para reler e assim recordar ensinamentos e analisar com maior profundidade assuntos que uma primeira leitura não permitiu. Agora estou na fase de tirar proveito de todo o esforço desenvolvido.

Elder Fernandes, Lisboa

Georeferenciação

No caso de a georeferenciação ser considerada útil para o combate à covid-19 poderia considerar-se uma adesão voluntária, tendo como contrapartida, por exemplo, um acesso mais directo em caso de necessidade à estrutura do SNS24. Contornava-se a questão constitucional e dava-se oportunidade a muitos cidadãos, como eu, que aderiria de boa vontade a qualquer sistema que contribua para o combate eficaz a esta tragédia.

Santiago Almasqué

Crise

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta crise provocada pelo vírus acelerou outra crise em crescendo que é a do sistema neoliberal. Liberais somos todos nós que defendemos o Estado de Direito e o Estado Social, os prosélitos do liberalismo devem chamar-se libertinistas ou libertinos. Tal como o mito da hidra, que depois de cortadas cabeças ficava em letargia e renascia, também o liberalismo tem sido no último século e meio o sistema responsável pelas grandes crises do nosso mundo, num renascer temporário mas gravoso. Arrogância e sobranceria ficam patentes em quem escreve “eu não sou de direita nem de esquerda, sou liberal”. E sobressaem nas declarações habituais do único deputado na AR da IL - com tanto desplante e arrogância imagine-se o que seria se em vez de ser apenas um fossem muitos... Fazem recordar o quase anedótico do Fim da História preconizado por Francis Fukuyama. Espera-se que esta crise acelerada pelo vírus venha a ser a última crise associada aos libertinistas/libertinos - por muitos e muitos anos deste século.<_o3a_p>

Fernando Santos Pessoa, Faro

<_o3a_p>