Bolsonaro demitiu quem nunca deveria ter virado ministro

O Brasil terá um novo líder no combate ao coronavírus. Luiz Mandetta, ministro da Saúde, foi demitido por Jair Bolsonaro, que preferiu colocar no cargo alguém de “alinhamento total” com ele. Uma decisão extremamente criticável, já que estamos no meio de uma pandemia e Mandetta realizava um bom trabalho – ou ao menos tentava. No entanto, o ex-ministro está longe de ser uma vítima e ainda mais distante do título que lhe foi empregado: um político coerente e salvador do Brasil.

Luiz Mandetta é médico ortopedista, oriundo de uma família ligada à política. Em 2005, virou secretário da Saúde de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, um estado da região centro-oeste do Brasil. Saiu do cargo em 2010, quando decidiu candidatar-se ao cargo de deputado federal. Quatro anos depois, procurou a reeleição e venceu. No entanto, antes da vida pública é que se escondem suas contradições.

De 2001 a 2004, Luiz Mandetta foi presidente distrital da Unimed, um famoso plano de saúde privado do Brasil. A marca considera-se a maior cooperativa médica do mundo, sendo formada por 375 grupos e atendendo mais de 17 milhões de utilizadores por ano. Um passado na vida privada que colide com a actual atitude do ex-ministro que, nas últimas semanas, fez questão de usar uma bata com o logótipo do SUS (Sistema Único de Saúde, o sistema público de saúde no Brasil). Por meio do SUS, os brasileiros têm acesso a atendimentos, consultas e cirurgias totalmente gratuitas.

“Façam uma defesa do SUS, da vida e da ciência”, disse Mandetta após a demissão, o mesmo homem que há pouco tempo criticava a gratuidade do sistema e sugeria cobranças nos atendimentos. Também deixou a porta aberta para privatizações.

Da mesma forma, o ministro fazia questão de criticar outra medida pública brasileira: o “Mais Médicos”, programa que trouxe centenas de profissionais cubanos para trabalharem em lugares remotos do país – vale destacar que as vagas não eram disputadas com médicos do Brasil, que preferiam trabalhos em áreas mais estruturadas. Mandetta, em 2013, disse que o acordo entre Brasil e Cuba no “Mais Médicos” era uma medida ideológica de esquerda e que o movimento lembrava um “navio negreiro do século XXI”.

Desta maneira, com linhas ideológicas análogas, Bolsonaro e Mandetta cruzaram-se. Entre conselhos e conversas, o médico-político ganhou a simpatia do presidenciável e foi escolhido como ministro da Saúde. Aliás, ambos estavam do mesmo lado durante o golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff, em 2016.

Também é válido trazer novamente à luz que Mandetta responde judicialmente por suspeita de fraude em contratação pública, tráfico de influência e por ‘saco azul’ na implementação de um sistema informatizado na área de saúde, enquanto era secretário em Campo Grande. Ele nega as irregularidades.

Não podemos esquecer que Luiz Mandetta é um político e age neste sentido. Se Bolsonaro espera que a crise económica chegue para lucrar politicamente, a colocar a culpa nos governadores que defendem o isolamento social, Mandetta também tem uma carta na manga. Com a iminência clara de uma piora nos números de casos e mortes pelo coronavírus em Maio, o ex-ministro poderá supor que tudo seria diferente se ele ainda estivesse no cargo. Um argumento que pode levá-lo a bons voos durante a eleição de 2022.

E assim, combatendo a pandemia mundial, mas de olho no futuro político, é que o Brasil finge importar-se com as mortes de covid-19. É um erro demitir Mandetta? Claro, ainda mais neste momento, mas ele não pode ser tratado como vítima. Ele sabia bem em qual barco subiria quando aceitou fazer parte do ministério de Bolsonaro: um governo que, desde que conquistou o poder, apenas pensou na reeleição. Mandetta fez e faz parte desta engrenagem.