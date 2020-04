As últimas da UE, ou a UE a dar as últimas?

Já ouviram as últimas da União Europeia? O Estado mais forte economicamente anunciou que iria passar a agir como Estado-nação, sem considerar a União. Um grupo de Estados no Oeste decidiu que a partir de agora fazem as suas compras em conjunto e se coordenam no combate à covid-19 apenas entre si, logo seguidos por um grupo de Estados no leste que decidiram a mesma coisa. E ouviram aquela da Comissão Europeia confiscar compras de ventiladores para as dar a companhias privadas? E as declarações da presidente da Comissão Europeia dizendo que se os Estados queriam solidariedade tinham de a tratar bem e falar bem dela? E as declarações contrariando as instruções de segurança dos Estados e dizendo às pessoas para sair para a rua? Nitidamente, esta União Europeia está a dar as últimas.

