Covid-19: Maranhão encomendou ventiladores através da Etiópia para escapar ao Governo federal

O governo do estado do Maranhão, no Nordeste do Brasil, encontrou uma forma engenhosa de garantir a compra de ventiladores para os seus hospitais. Depois de ter falhado por três vezes, o governo fez a encomenda através da Etiópia para evitar novas frustrações.

Por duas vezes, o governo maranhense viu duas encomendas de ventiladores para os seus hospitais serem impedidas de chegar. Em Março, o estado comprou um lote a uma empresa de Santa Catarina, no Sul do país, mas o Governo federal bloqueou a transacção e tomou os aparelhos para os distribuir através do Ministério da Saúde.

O governo maranhense decidiu encomendar 150 ventiladores da China, mas viu a Alemanha e depois os EUA a oferecerem valores mais altos e a garantirem as encomendas.

Foi então que o governador Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), decidiu montar aquilo que denominou como “operação de guerra”, segundo a Folha de São Paulo que revelou os pormenores do esquema. O governo estadual negociou directamente com uma empresa chinesa a compra de 107 ventiladores e 200 mil máscaras que, por sua vez, as encaminhou para a Etiópia.

O objectivo foi evitar a passagem pela rota europeia e escapar a potenciais rivais. Depois de chegar a São Paulo, a carga foi imediatamente posta num avião fretado pelo governo maranhense e só foi examinada pela alfândega no estado nordestino, de forma a impedir um novo confisco pelo Governo federal.

A operação teve um custo de seis milhões de reais (um milhão de euros), custeados por doações de privados ao governo estadual, e demorou 20 dias até que a encomenda chegasse ao Maranhão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Sabemos que há uma guerra mundial atrás destes equipamentos e hoje eles valem ouro no mercado mundial”, disse o secretário estadual da Saúde, Carlos Lula, citado pelo site Carta Capital.

Entretanto, vários outros estados demonstraram interesse na experiência bem-sucedida do Maranhão e estão a estudar procedimentos semelhantes. Os governos estaduais do Ceará, Piauí, Amapá e Amazonas aconselharam-se com o Dino, diz a Folha. O Pará está à espera de 400 ventiladores chineses que também vão chegar através de uma rota africana.