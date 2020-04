África – o outro desconfinamento

A decisão do G-20 em aprovar uma moratória sobre serviço da dívida para 77 países de baixo desenvolvimento, ainda não tem todos os detalhes esclarecidos. Dos países africanos abrangidos, o montante a pagar este ano seria da ordem dos 44 mil milhões de dólares, havendo indicações de moratória efetiva num montante bastante menor. Ainda assim é alívio considerável no curto prazo, num momento em que a economia mundial é concebida no curtíssimo prazo. Verbas importantes dos orçamentos africanos, destinadas ao pagamento de juros, poderão ser redirecionadas.

Nas condições atuais, em grande parte dos debates africanos sobre a matéria, a perspectiva é de tratar-se de um primeiro passo de urgência, suscetível de ampliação posterior. Na verdade, alívio sério consistiria em anulação da dívida africana (no total ou em larga percentagem) transformando-a em investimentos que aproximem o continente dos escalões médios ou altos de desenvolvimento. Se for no total, estamos a falar em 356 mil milhões de dólares (representando a China cerca de 40%).

A moratória é de seis meses renováveis por mais seis. Uma plataforma de ONG voltadas para o desenvolvimento assinala que se trata de transferência a prazos muito curtos. A fatura voltaria em 2021 ou 2022 talvez acrescida de juros relativos ao período da moratória.

Um grupo de quatro emissários da União Africana mantêm negociações com grandes centros financeiros – entidades e países – no sentido de obter em torno de 100 mil milhões de dólares destinados a combater a covid-19 e seus efeitos socioeconómicos. A moratória já faria parte.

Segundo previsão do Fundo Monetário Internacional, a recessão na África subsaariana seria, no momento, de 1,6%. A mesma previsão sobre os Estados Unidos é de 5,8% e na zona euro da ordem dos 7%. Comparando as condições estruturais dos países em alto e baixo desenvolvimento, o negativo médio subsaariano de 1,6% tem efeitos sociais muito mais graves que os 5,8% ou os 7% do hemisfério Norte. Não conduz a desemprego com fundo de desemprego, nem a redução no consumo do combustível, viagens, ou adiamento no pagamento de empréstimos bancários. Em sociedades onde metade da população vive abaixo da linha da pobreza e mais 30% às portas dela, esse recuo médio significa que o funje de cinco pessoas passa a ser para quatro, o feijão de óleo de palma para três, o peixe seco para duas e os pedaços de galinha para uma.

Os números de pessoas atingidas pelo vírus em África – mesmo considerando grandes falhas estatísticas – é inferior ao dos demais continentes. Sobretudo na África tropical (excluindo, portanto, a África do Norte e a República da África do Sul). No entanto, a ameaça não deixa de ser enorme, já que não há nenhuma previsão segura, e as medidas cautelares tomadas obrigaram a alguns níveis de confinamento e paralização.

Para os Estados e as empresas formais, principalmente as ligadas ao comércio mundial, as reduções nas receitas são tão gigantescas como na Europa. No caso dos Estados os efeitos são mais dramáticos em África pois incidem em receitas muito menores e necessidade de intervenção superior.

No amplo setor informal, cuja norma central é a sobrevivência hora a hora, os distanciamentos sociais foram quase sempre impossíveis. Porém, a drástica redução nos transportes e na passagem de produtos e dinheiro das áreas formais, estão a fazer um elevado estrago.

O apagar da dívida – em muitos casos contraída por governos de roubo sistémico – e a sua transformação em investimento é uma das condição básicas para desconfinar África, há muito tempo confinada no baixo desenvolvimento. A moratória e a missão dos enviados da União Africana irão nesse sentido se forem um primeiro passo. Se for de novo passo único, o pior confinamento continuará.